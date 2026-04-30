سپاه: با اخراج آمریکا، خلیج فارس به عنوان محور همگرای ملت ها خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس
متن کامل پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، یادآور هویت کهن و شکوه جاودان این پهنه آبی است که قرنها، مهد دادوستد تمدنها، بستر رشد فرهنگها و کانون تعامل ملتها بوده است. نام خلیج فارس، نه صرفاً عنوانی جغرافیایی، بلکه سند دیرپای حضور تاریخی، تمدنی و فرهنگی ملت ایران در پهنهای است که از ژرفای تاریخ، صدای همزیستی و آرامش را منعکس میکند.
امروز، خلیج فارس تحت تاثیر جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی و قلدری حاکم خبیث، پلید و قمارباز کاخ سفید در نقطهای تاریخی ایستاده است؛ جایی که ضرورت حفظ ثبات، امنیت پایدار و همکاری هوشمندانه منطقهای بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. این آبراه حیاتی، شریان زندگی اقتصادی، انرژی و ارتباطی منطقه است و امنیت آن، همانگونه که بارها در سیاستها و مواضع جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است از رهگذر تدبیر، خرد جمعی و مشارکت فعال کشورهای حوزه خلیج فارس و بدون حضور بیگانگان و قدرتهای استکباری و سلطهگر معنا مییابد.
ملت ایران، با پشتوانه تاریخی و توان ملی خود، همواره بر اصل حسن همجواری، احترام متقابل و مشارکت سازنده تأکید کرده است. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال خلیج فارس، بر پایه امنیت جمعی، توسعه مشترک، احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و برقراری توازن پایدار منطقهای استوار است؛ راهبردی که ثبات و آرامش را در کنار اقتدار و استقلال معنا میکند، اما سیاستهای پیدا و پنهان آمریکای جنگ افروز و صهیونیسم بین الملل که با آغاز جنگ رمضان و تحمیل تجاوزی وحشیانه به ملت ایران و درگیر ساختن کشورهای اسلامی ساحل جنوبی خلیج فارس امنیت عمومی این منطقه راهبردی به ویژه سرزمین، زیرساختهای راهبردی و مردمان این کشورها را به مخاطره انداخته است مانع نقش آفرینی و مشارکت برخاسته از اعتماد اخوت و برادری تاکید شده در فرهنگ اسلامی و سنت پیامبر اعظم برای تامین و تضمین امنیت خلیج فارس با همراهی همافزایی محوری جمهوری اسلامی ایران شده است.
با تکیه بر تجارب عبرت آموز تاریخی و حقایق برخاسته از واقعیتهای میدانی این منطقه و در میان جنگ تمام عیار قرار گرفته در ایستگاه سکوت در میدان نبرد نظامی ؛ به ملتها و دولتهای این منطقه یادآوری می کنیم:
خلیج فارس نماد همزیستی ملتهاست و تاریخ نشان داده است ، اقتدار واقعی زمانی تحقق مییابد که امنیت، شکوفایی و پیشرفت را برای همگان به ارمغان آورد. در پرتو این واقعیت راهبردی ایران اسلامی ،به مدد اراده ملی ایرانیان واقتدار و ظرفیت های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همچنان ایران عزیز و قوی ستونی استوار ،معتمد و معتبر در حفظ امنیت، آرامش، ثبات و پیشرفت و اعتلای منطقه است و نیروی دریایی پرافتخار و مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این راستا ضمن ارتقای توانمندیهای خود برای مدیریت و کنترل تنگه هرمز، و اعمال تدابیر و سیاستهای حاکمیتی برای صیانت از حقوق حقه ایرانیان در این صحنه خطیر، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
این روز بزرگ، فرصتی است برای بازخوانی میراث تمدنی ایران و تأملی دوباره بر آیندهای که در آن خلیج فارس، نه عرصه رقابت و تهدید، بلکه بستر همکاری، دانش، تجارت و صلح پایدار میان ملتها باشد.
با تبریک این روز خجسته به تمامی ساکنین خلیج همیشه فارس؛ و تعظیم به مقام شامخ شهیدان والامقام ایرانی به ویژه شهید دریاسالار پاسدار علیرضا تنگسیری و سردار رشید نادر مهدوی و دیگر شهدای مصاف با آمریکای متجاوز ، تاکید میکنیم :
روند حوادث و رخدادها نشان میدهد در آینده نزدیک با اخراج امریکا و بیگانگان از منطقه، امید و انتظار ملتها برای درک روزی که خلیج فارس، به عنوان محور همگرایی ملتهای مسلمان منطقه، بر مدار آرامش، اقتدار و پیشرفت نسلها بدرخشد، و نقش راهبردی و جهانی خود را به درستی و در اوج شکوه و عظمت ایفا نماید ، به سر خواهد رسید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
