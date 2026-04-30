به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلیزاده روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت روز ملی خلیجفارس در سالن در همایش کتابخانه ملی ایران گفت: از ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ که نوشتار اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر شهیدمان ابلاغ و منتشر شد، انتشار همگانی این نوشتار به مردم این پیام را داشت که حکومت از شرایط اقتصادی و وضع اقتصاد ملی و شاخصهای اقتصادی نگران آینده است و یک تحول اساسی در روند اقتصادی کشور را ضروری میداند.
نماینده ویژه رییس جمهور در اقتصاد دریامحور افزود: به هر حال این تحول رخ نداد تا اینکه به سال ۱۴۰۲ و آبان ماه رسیدیم که این بار ۹ بند سیاستهای توسعه دریامحور از سوی رهبری منتشر شد و در تکمیل اقتصاد مقاومتی، رهبری راه عمل مشخصتری را به جامعه عرضه داشتند. در هر دوی این سندها، دو نکته کاملاً مشخص است نخست اینکه ما در آینده اقتصادی مان باید با کشورهای منطقه و بهویژه کشورهای همسایه روابط راهبردی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برقرار کنیم و توسعه بدهیم.
نماینده ویژه رییس جمهور در اقتصاد دریامحور بیان کرد: رهبر شهید انقلاب از خلیجفارس، دریای عمان و مکران به عنوان گنج پنهان یاد کردند، در آبان ماه سال ۱۴۰۳ که بنده حسب ابلاغ ریاست جمهوری افتخار خدمتگزاری به عنوان نماینده ایشان و اجرای سیاستهای توسعه در ایران محور انتخاب شدم دائم ذهنم این بود که تا این گنج پنهان روشن نشود نمیشوند کار اجرایی و اقدام کرد.
عبدالعلیزاده عنوان کرد: وقتی شما کلید خانه را نداشته باشید چگونه و از کجا وارد خانه میشوید، در این مدت مرتب در جلسات مختلف از دوستان درخواست کردیم و از دانشگاهها تقاضا کردیم و تفاهمنامه مبادله کردیم که پژوهش کنند و این گنج پنهان را روشن کنند و ببینیم به چه طریقی میشود از این گنجهای پنهان استفاده کرد.
وی ادامه داد: جنگ تحمیلی سوم که هم اکنون در جریان آن هستیم گوشهای از این گنج پنهان را به ما نشان داد. اقتدار دریایی ایران و رزمندگان عزیز و بستن تنگه هرمز نشان داد که خلیج فارس تنها یک دریا نیست.
نماینده ویژه رییس جمهور در اقتصاد دریامحور تصریح کرد: این جنگ، جنگ انرژی برای دنیاست و ما میتوانیم با سهم بالای خلیج فارس از انرژی دنیا در اقتصاد دنیا سیاستگذار باشیم و نقش هدایت کننده و تاثیرگذار داشته باشیم و از اقتصاد دنیا برای منافع کشور بهرهبرداری کنیم.
عبدالعلیزاده گفت: همانگونه که تاریخ گواهی میدهد و همانطور که در کتیبه منتشر شده در آغاز بهرهبرداری از کانال سوئز ــ ساختهشده به دست حکومت ایران ــ آمده است، از همان زمان خلیج فارس با همین نام شناخته میشده و همواره متعلق به ایران بوده است. نام ایران و اقتدار ایران در این پهنه آبی ریشهدار و پایدار است.
وی ادامه داد: امروز نیز، خلیج فارس در خدمت دفاع از تمامیت ارضی ایران و سرکوب متجاوزان به کار گرفته شده و نقش مؤثری ایفا کرده است. ما باید این دو نکته مهم را که در جریان این بحران برای جهانیان و برای خودمان بار دیگر آشکار شد، سرمشق فعالیتها و برنامههای آینده قرار دهیم.
نماینده ویژه رئیس جمهور در اقتصاد دریامحور افزود: در گام پس از جنگ، اولویت اساسی کشور باید توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای همسایه در خلیجفارس و دریای عمان باشد. هدف ما باید تبدیل خلیج فارس به منطقهای مبتنی بر صلح، دوستی و توسعه باشد.
عبدالعلیزاده خاطرنشان کرد: خلیج فارس با منابع عظیم طبیعی، انرژی، ترانزیت و ظرفیتهای انسانی خود، اگر با برنامهریزی و همکاری درست کشورهای منطقه مورد بهرهبرداری قرار گیرد، میتواند از یک «قطب انرژی جهان» به قطب بزرگ اقتصادی جهانی تبدیل شود.
وی بیان کرد: جایی که ملتها و شرکتهای منطقه هم در آبادانی سرزمینهای خود و هم در رشد و توسعه جهانی نقشآفرین باشند و از جایگاه «کشورهای در حال توسعه» به کشورهای هدایتکنندهی اقتصاد جهانی گام بردارند.
نماینده ویژه رئیس جمهور در اقتصاد دریامحور تاکید کرد: برای توسعه دریا محور با کمک همه نهادهای اقتصادی و علمی به ویژه شبکه دانشگاهی کشور و بهرهبرداری از علوم و فنون پیشرفته خارجی دنیا برای ساخت و ساز در ایران به ویژه برای جبران خسارتهای جنگی استفاده خواهد شد.
عبدالعلیزاده بیان کرد: قبل از جنگ تحمیلی دوم گزارش اولین اقدامات دبیرخانه توسط رئیس جمهور خدمت مقام معظم رهبری عرض شد که ایشان فرمودند که برای برنامهریزی بهتر و استفاده از تجارب جهانی سعی کنید از مشاورهای خارجی استفاده کنید و اجازه جذب مشاور خارجی برای توسعه دریا محور و به ویژه مکران را صادر فرمودند.
وی افزود: ظرف دو سه ماه آینده قرارداد ما با مشاور خارجی برای برنامهریزی توسعه مکران با شرط جذب و آوردن سرمایه خارجی بسته خواهد شد.
