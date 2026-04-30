کشف ۵۳ کیلوگرم مواد مخدر در محور قم - تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری اظهارداشت: در پی پیگیریهای اطلاعاتی و عملیاتی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، کامیونت مورد نظر که از جنوب کشور به سمت تهران در حال حرکت بود، در محور مواصلاتی قم به تهران شناسایی و متوقف شد.
وی گفت: پس از انتقال این خودرو به مقر انتظامی و بازرسی تره بار، تعداد ۱۶ بسته مواد مخدر تریاک که به وزن ۵۳ کیلو و ۲۰۰ گرم به طرز ماهرانهای در کیسههای پلاستیکی خیار جاسازی شده بودند کشف، متهم دستگیر و خودرو نیز توقیف شد.
قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی کامیونت حامل مواد مخدر در پوشش تره بار در محور قم-تهران خبر داد.
