به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحعلی سفیر ایران در هند در گفت‌وگو با شبکه خبری News 18 هند به تشریح مواضع تهران درباره آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی پرداخت و بر ضرورت پایان جنگ، حفظ حقوق هسته‌ای ایران و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

فتحعلی با اشاره به پیشنهاد اخیر ایران به آمریکا ، اعلام کرد که هنوز جزئیات این طرح به‌طور رسمی منتشر نشده و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، صرفاً گمانه‌زنی است.

وی تأکید کرد: از نگاه ایران، پایان جنگ و برقراری صلحی پایدار، پیش‌شرط حل سایر اختلافات است و تهران تمایلی ندارد در چرخه معیوب «جنگ، آتش‌بس، مذاکره و دوباره جنگ» گرفتار شود.

به گفته وی، ایران همزمان آمادگی مواجهه با جنگ و حرکت به سوی صلح را دارد و از هر ابتکار دیپلماتیک برای دستیابی به صلح دائمی استقبال می‌کند.

سفیر ایران در ادامه با بیان شروط تهران برای هرگونه توافق هسته‌ای، تصریح کرد: حق بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، خط قرمز جمهوری اسلامی است. وی همچنین رفع کامل تحریم‌ها را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های مذاکره دانست و با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و متحدانش، این تحریم‌ها را عامل فشار گسترده بر مردم ایران، از جمله در حوزه دارو و حمل‌ونقل هوایی، توصیف کرد.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، فتحعلی درباره امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز گفت: ایران همواره به قوانین بین‌المللی پایبند بوده و کشتی‌های کشورهایی که در جنگ علیه ایران دخالت ندارند، از جمله هند، می‌توانند بدون محدودیت از این مسیر عبور کنند. وی افزود که تاکنون نیز عبور کشتی‌های هندی با امنیت کامل انجام شده و این روند در آینده نبر ادامه خواهد داشت.

وی در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده از سوی دونالد ترامپ درباره پایان یافتن ظرفیت ذخیره‌سازی نفت ایران، این اظهارات را غیرواقعی خواند و تأکید کرد که تجربه نشان داده چنین پیش‌بینی‌هایی مبنای درستی ندارند.

به گفته فتحعلی، "تجربه نشان داده است که صحبت از (چند روز) و (چند هفته) در ادبیات ترامپ موضوعی غیر واقعی است. وی در ابتدای جنگ ادعا کرد که ایران ظرف سه روز تسلیم خواهد شد. اما دیدید که مردم ما نه تنها تسلیم نشدند بلکه این جنگ ملت ما را متحدتر و مستحکم‌تر نموده است". وی تاکید کرد که ایران برای سناریوهای مختلف، از جمله یک جنگ طولانی، آمادگی دارد و تدابیر لازم را اتخاذ کرده است.

سفیر ایران در خصوص پیشنهاد میانجی‌گری پاکستان، تأکید کرد که تهران از هر ابتکار برای کاهش تنش استقبال می‌کند و محل برگزاری مذاکرات اهمیتی ندارد، بلکه محتوای مذاکرات و تأمین منافع ملی ایران تعیین‌کننده است. وی همچنین تصریح کرد که طرف مذاکره ایران، دولت آمریکا است و تهران رژیمی به نام اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد.

فتحعلی در پاسخ به شایعات درباره وضعیت سلامتی رهبر جمهوری اسلامی ایران، این ادعاها را بی‌اساس دانست و تأکید کرد که ایشان در سلامت کامل بوده و امور کشور را مدیریت می‌کنند. وی انتشار چنین شایعاتی را بخشی از جنگ روانی دشمنان عنوان کرد.

سفیر ایران همچنین به نقش راهبردی بندر چابهار در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت که این پروژه با وجود تحریم‌ها با سرعت در حال پیشرفت است. به گفته وی، اتصال این بندر به شبکه ریلی کشور و توسعه زیرساخت‌های جانبی، آن را به یک قطب مهم اقتصادی برای ایران، هند و کشورهای منطقه تبدیل خواهد کرد.

فتحعلی درباره وضعیت شهروندان هندی مقیم ایران گفت که هیچ تفویتی میان آنان و شهروندان ایرانی وجود ندارد و دولت ایران خود را متعهد به تأمین امنیت و آزادی‌های مذهبی آنان می‌داند. وی با اشاره به فعالیت آزادانه جامعه سیک‌ها در اماکن مذهبی خود در تهران، تأکید کرد که ایران آزادترین کشور منطقه برای پیروان ادیان مختلف است.

وی تاکید کرد: در طول جنگ اخیر، دشمنان ما یک کنیسه یهودیان در تهران را نیز بمباران کردند که نشان از ماهیت ضددینی و تروریستی بودن آنهاست.