ترکیب بازی درون گروهی تیم ملی فوتبال مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۷ امروز(پنجشنبه) نخستین بازی درون تیمی خود را در ورزشگاه دستگردی(پاس قوامین) برگزار میکند.
برهمین اساس با نظر کادرفنی ترکیب ۲ تیم این بازی درون تیمی به این شرح مشخص شد:
در تیم سفید علیرضا بیرانوند، محمد حسین کنعانیزادگان، علی نعمتی، رامین رضاییان، میلاد محمدی، روزبه چشمی، امید نورافکن، مهدی هاشمنژاد، آریا یوسفی، هادی حبیبی نژاد و علی علیپور قرار گرفتهاند.
در تیم قرمز نیز سید حسین حسینی، حسین ابرقویی، عارف آقاسی، احسان حاج صفی، دانیال اسماعیلیفر، عارف حاجی عیدی، امیرمحمد رزاقی نیا، مهدی تراب، محمد مهدی محبی، امیرحسین حسین زاده و کسری طاهری به زمین میروند.
شجاع خلیل زاده و احسان محروقی به دلیل سرماخوردگی و مصدومیت بازی نخواهند کرد.
