بازی با مصر حکم فینال را دارد/ شرایط برای تیم ملی نرمال نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که به‌عنوان سومین تیم موفق به کسب سهمیه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ شناخته شده، خود را برای حضور در این رقابت‌های بزرگ آماده می‌کند؛ تورنمنتی که با حضور ۴۸ تیم و به میزبانی مشترک کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد و از همین حالا اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای موفقیت در آن بیش از پیش احساس می‌شود.

ملی‌پوشان ایران در شرایطی روند آماده‌سازی خود را دنبال می‌کنند که کادر فنی در تلاش است با برگزاری اردوهای منظم و تدارک دیدارهای دوستانه باکیفیت، شرایطی را فراهم کند تا بازیکنان در فضای واقعی مسابقه قرار بگیرند و آمادگی لازم را به دست آورند. در همین راستا، برگزاری اردو در خارج از کشور از جمله ترکیه نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی مطرح شده تا تیم ملی بتواند از امکانات مناسب‌تر و حریفان تدارکاتی قدرتمندتری بهره‌مند شود.

در مجموع، مسیر موفقیت تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به‌طور مستقیم به کیفیت برنامه‌ریزی‌ها، انتخاب صحیح حریفان تدارکاتی و میزان آمادگی بازیکنان در ماه‌های منتهی به این رقابت‌ها وابسته خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در عملکرد نهایی شاگردان کادر فنی در این رویداد مهم جهانی داشته باشد.

داود مهابادی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آماده سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: باید به تصمیمات امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، و نفراتی که به اردو دعوت کرده احترام گذاشت. در حال حاضر مسابقات لیگ برتر فوتبال کشورمان بیش از دو ماه است که تعطیل شده و همین موضوع باعث شده بازیکنان از شرایط ایده‌آل و نرمال مسابقه‌ای فاصله بگیرند، هرچند حضور لژیونرهای ایران که در تیم‌های خود در حال بازی هستند، نکته مثبتی محسوب می‌شود و می‌تواند تا حدی به تیم ملی کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به دیدارهای ایران در مرحله گروهی جام جهانی افزود: بازی‌های مهم ما مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد بود. به نظر من شانس زیادی مقابل تیم بلژیک نداریم و احتمال شکست در آن دیدار وجود دارد، اما این توانایی وجود دارد که نیوزیلند را شکست دهیم. با این حال دیدار با مصر را می‌توان مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین بازی ایران دانست که نقش فینال را در مسیر صعود یا سرنوشت تیم در گروه خواهد داشت.

این کارشناس فوتبال همچنین در خصوص برنامه‌ریزی آماده‌سازی تیم ملی تصریح کرد: در این بازه زمانی تا شروع رقابت‌ها، مسئولان فوتبال کشور باید برنامه‌ای دقیق و اصولی تدوین کنند؛ به‌گونه‌ای که ابتدا دیدارهایی با تیم‌های قدرتمند و سطح بالا برگزار شود تا تیم در شرایط سخت محک بخورد و سپس در فاصله نزدیک به جام جهانی، مسابقاتی با تیم‌های آسان‌تر در نظر گرفته شود تا بازیکنان از نظر بدنی و ذهنی به شرایط مطلوب برسند و در نهایت بتوانند در جام جهانی عملکرد بهتری از خود ارائه دهند.