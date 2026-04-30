تاج عزت ملی را به منافع شخصی ترجیح داد/ تیم ملی متعلق به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحمان سالاری در پایان دیدار درون تیمی تیم ملی فوتبال اظهار داشت: یاد و خاطره شهدای مدافع وطن و همچنین ۱۶۸ شهید حادثه میناب در این بازی گرامی داشته داشته شد. تیم ملی روند آماده‌سازی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ با قدرت ادامه می دهد و ما از هیچ فرصتی برای بهبود شرایط تیم ملی غافل نشدیم و این روند ادامه خواهد داشت.

او ادامه داد: تصمیم گرفتن درباره حضور یا عدم حضور تیم ملی در جام جهانی صرفا با هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است و از نهادهای دیگر هم در این خصوص مشورت خواهیم گرفت و هرجا منافع ملی ما اجازه دهد در آن حضور پیدا خواهیم کرد تا این لحظه برنامه آماده سازی تیم ملی تا زمان آغاز جام جهانی آماده شده است.

سالاری افزود: تاج و ممبینی با ویزای رسمی دولت کانادا عازم این کشور شدند و وقتی وارد فرودگاه شدند یکسری مطالب از جانب میزبان مطرح شد. ما یکسری خط قرمز داریم که یکی از آنها نیروهای مسلح ما هستند که از مردم ما حمایت و دفاع می کنند و هر فردی بخواهد توهین کند ما در مقابل آن موضع خواهیم گرفت.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تصریح کرد: خود فیفا برای اعضای ایرلن جهت حضور در کانادا پرواز اختصاصی گرفته بود و به دلیل اتفاقاتی که در آن کشور رخ داد تاج عزت ملی را بر منفعت شخصی ترجیح داد. تاج نایب رئیس AFC است و باید در کنگره فیفا شرکت می کرد اما او عزت ملی را ترجیح داد و تاج با حرکت خود میامی به دنیا صادر کرد که شاید با هزار پیام نمی شد آن کار را انجام داد.

سالاری در رابطه با اتفاقات رخ داده برای اعضای تیم فوتبال بانوان در استرالیا گفت: اتفاقاتی که آنجا رخ داد اصلا عادی نبود و بچه های ما بسیار هزینه کردند و کادر تیم ایران بسیار کمتر از سایر تیم های شرکت کننده در جام ملت های آسیا بود. اگر قرار باشد کسی مقصر باشد من همه موارد را گردن می گیرم اما افتخار می کنم که اعضای تیم سالم به کشور بازگشتند.

سالاری خاطر نشان کرد: از آنجا که لیگ برتر مدتی است تعطیل شده و بسیاری از تیم های خصوصی دچار آسیب شده اند و نمی توانستند در این مدت کوتاه خود را بازسازی کنند با همفکری بین باشگاه ها و سازمان لیگ، تصمیم بر این شد که لیگ برتر بعد از جام جهانی ۲۰۲۶ ازسرگرفته شود. تیم ملی فوتبال متعلق به تمام مردم است و وظیفه داریم بهترین امکانات را فراهم کنیم.