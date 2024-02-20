کشف ۴ ماینر غیر مجاز در سوسنگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مراونه اظهار کرد: با کسب اخبار و اطلاعاتی از شهروندان سوسنگرد در خصوص نگهداری و بهره برداری غیر مجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ فرماندهی دشت آزادگان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی، منزل مسکونی یادشده را مورد بازرسی قرار دادند و چهار دستگاه ماینر غیر مجاز را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ مراونه ادامه داد: کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را بیش از ۹۰۰ میلیون ریال اعلام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.