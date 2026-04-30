اقدام ارزشمند بانوی یزدی؛ اهدای سرویس طلا در حمایت از رزمندگان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جنگ تحمیلی سوم و در ادامه موج همبستگی و حمایت مردمی از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت، در مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، یکی از بانوان یزدی با اقدامی ارزشمند، سرویس طلای شخصی خود به ارزش یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان را به رزمندگان اسلام اهدا کرد.
این اقدام که برای چندمین بار توسط بانوان در شهر جهانی زیورآلات سنتی، یزد، رقم خورده است، بازتاب روحیه ایثار و همراهی زنان دارالعباده یزد در پشتیبانی از جبهههای مقاومت بهشمار میآید.
در جریان موج حمایتهای مردمی، بانوان در سراسر کشور با اهدای طلا و جواهرات خود، بار دیگر نقشآفرینی مؤثری در تقویت روحیه ملی و مذهبی رزمندگان ایفا کردهاند.
زنان در طول تاریخ همواره یکی از مهمترین عوامل پیروزی یا شکست در نبردها بودهاند و حضور آگاهانه و فداکارانه بانوان ایرانی، نقشی کلیدی در پشتیبانی از جبههها و تحقق پیروزیهای بزرگ داشته است.
