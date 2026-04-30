  1. استانها
  2. یزد
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

اقدام ارزشمند بانوی یزدی؛ اهدای سرویس طلا در حمایت از رزمندگان اسلام

اقدام ارزشمند بانوی یزدی؛ اهدای سرویس طلا در حمایت از رزمندگان اسلام

یزد- بانوی خیر یزدی با اهدای سرویس طلا به ارزش بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، حمایت خود را از نیروهای مسلح در مبارزه با دشمنان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جنگ تحمیلی سوم و در ادامه موج همبستگی و حمایت مردمی از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت، در مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، یکی از بانوان یزدی با اقدامی ارزشمند، سرویس طلای شخصی خود به ارزش یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان را به رزمندگان اسلام اهدا کرد.

این اقدام که برای چندمین بار توسط بانوان در شهر جهانی زیورآلات سنتی، یزد، رقم خورده است، بازتاب روحیه ایثار و همراهی زنان دارالعباده یزد در پشتیبانی از جبهه‌های مقاومت به‌شمار می‌آید.

در جریان موج حمایت‌های مردمی، بانوان در سراسر کشور با اهدای طلا و جواهرات خود، بار دیگر نقش‌آفرینی مؤثری در تقویت روحیه ملی و مذهبی رزمندگان ایفا کرده‌اند.

زنان در طول تاریخ همواره یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی یا شکست در نبردها بوده‌اند و حضور آگاهانه و فداکارانه بانوان ایرانی، نقشی کلیدی در پشتیبانی از جبهه‌ها و تحقق پیروزی‌های بزرگ داشته است.

اقدام ارزشمند بانوی یزدی؛ اهدای سرویس طلا در حمایت از رزمندگان اسلام

کد مطلب 6816255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها