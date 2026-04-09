خبرگزاری مهر- گروه سیاست-مصطفی تشیعی: درک جایگاه تاریخی و میراث ماندگار امام شهید، آیت الله العظمی خامنه ای، تنها با تحلیل تصمیمات کلان سیاسی، مواضع راهبردی، استراتژی‌های نظامی یا مدیریت بحران‌های بین‌المللی ممکن نیست. برخی از شخصیت‌های تاریخ‌ساز را نمی‌توان تنها در چارچوب سیاست رسمی و حکمرانی سخت فهمید؛ آنان در لایه‌های عمیق‌تر حیات یک ملت حضور دارند.

درک دقیق این شخصیت، مستلزم واکاوی همه‌جانبه ابعاد فرهنگی و اجتماعی رهبری است که بیش از سه دهه، گفتمان غالب تمدنی، هویتی و معرفتی را در جمهوری اسلامی ایران شکل داد. او کسی بود که فرهنگ را نه حاشیه‌ای بر سیاست، بلکه متن اصلی زندگی و ستون فقرات استقلال یک ملت می‌دانست. این یادداشت بر پایه واقعیات تاریخی و رویکردهای عملی، به بررسی عمیق ابعاد فرهنگی و اجتماعی این رهبر شهید در بستر زمان و جامعه می‌پردازد.

ریشه‌های فرهنگی؛ از محافل اندیشه مشهد تا سیاست‌گذاری کلان

برای شناخت دقیق و بدون واسطه بُعد فرهنگی شهید آیت‌الله خامنه‌ای، باید به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی و دوران جوانی و شکل‌گیری شخصیت ایشان در شهر مشهد بازگشت. نخستین نکته در این زمینه آن است که نگاه فرهنگی در شخصیت ایشان، نگاهی تشریفاتی، تزئینی و تبلیغاتی نبود، بلکه نگاهی کاملاً بنیانی، اصیل و تمدنی بود.

• پیوند سنت حوزوی و اندیشه مدرن: ایشان در فضایی پرورش یافتند که در کنار تسلط بر دروس پیچیده و سنتی حوزوی، با جریان‌های روشنفکری زمانه، ادبیات داستانی جهان و مکاتب مختلف شعر نو نیز آشنایی و ارتباطی عمیق داشتند. برخلاف تصویر کلیشه‌ای و رایج از روحانیون سنتی آن مقطع تاریخی، ایشان با نویسندگان، شاعران، مترجمان و متفکران برجسته ارتباط نزدیکی برقرار می‌کردند و در محافل ادبی حضوری فعال و منتقدانه داشتند.

• تسلط زبانی و نهضت ترجمه: تسلط کامل بر زبان عربی و آشنایی با آثار اندیشمندان و مصلحان جهان اسلام، از ایشان شخصیتی چندبُعدی و فرامرزی ساخته بود. توجه زودهنگام ایشان به ترجمه کتاب‌هایی در زمینه اندیشه سیاسی اسلام و تاریخ معاصر، نشان‌دهنده دغدغه‌ای عمیق برای پیوند دادن مفاهیم اصیل دینی با نیازهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روز جامعه ایران بود.

• فرهنگ به مثابه روح جامعه: در مکتب فکری ایشان، فرهنگ صرفاً به معنای مجموعه‌ای از تولیدات هنری، چاپ کتاب، سرودن شعر یا برگزاری برنامه‌های مناسبتی تقویمی نیست؛ بلکه فرهنگ، «روح حاکم بر زندگی یک ملت» است. همان نیروی پنهان و قدرتمندی که نوع نگاه مردم به خود، به گذشته تاریخی، به آینده مطلوب، به مفهوم عدالت، علم، دین، خانواده و حتی نحوه مواجهه با دشمن را شکل می‌دهد.

هندسه فرهنگی؛ کتاب، زبان فارسی و مقابله با تقلیل هویت

دوران طولانی رهبری، فرصتی بی‌نظیر بود تا شهید آیت‌الله خامنه‌ای دغدغه‌های فرهنگی دهه‌های پیشین خود را در قالب سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی پیاده‌سازی کنند. ایشان می‌دانستند جامعه‌ای که از نظر اقتصادی یا سیاسی با دشواری روبه‌روست، با اتکا به زیرساخت فرهنگی مستحکم می‌تواند دوباره برخیزد، اما فرهنگ فرسوده و تحقیرشده، هیچ ملتی را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند.

• کتاب‌خوانی و هدایت ادبیات پایداری: کمتر رهبر سیاسی ارشدی در جهان معاصر می‌توان یافت که با وجود مشغله‌های عظیم حکومتی، تا این حد برای مطالعه دقیق، حاشیه‌نویسی و معرفی عمومی کتاب‌ها وقت صرف کند. سنت ابداعی «تقریظ نویسی» یکی از قدرتمندترین ابزارهای ایشان برای جهت‌دهی به جریان فرهنگی کشور بود. تمرکز ویژه ایشان بر ادبیات پایداری، خاطرات دفاع مقدس و تاریخ شفاهی، با هدف راهبردیِ جلوگیری از تحریف تاریخ و انتقال مفاهیم مقاومت به نسل‌های جدید انجام می‌شد. آمارهای منتشر شده در اواخر سال ۱۴۰۴ به روشنی نشان می‌داد که بخش عمده‌ای از تقریظ‌های سال‌های اخیر ایشان مربوط به آثار نویسندگان زن بوده است؛ امری که نشان از توجه ویژه ایشان به بازخوانی روایت‌های زنانه از تاریخ انقلاب و جامعه دارد.

• نگاه راهبردی و تمدنی به زبان و ادبیات فارسی: ایشان زبان فارسی را نه تنها یک ابزار ساده ارتباطی، بلکه رکن اصلی و ناموس هویت ملی ایران می‌دانستند. جلسات سالانه و طولانی‌مدت شعر در شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) در نیمه ماه مبارک رمضان، به هیچ وجه یک محفل تشریفاتی و نمادین نبود؛ بلکه کلاسی جدی برای نقد ادبی، کالبدشکافی واژگان و هدایت جریان شعر معاصر فارسی بود. دقت حیرت‌انگیز ایشان در وزن، قافیه، مضمون‌پردازی و آشنایی تخصصی با سبک‌های مختلف ادبی همواره تحسین اهالی فن و منتقدان ادبی را برمی‌انگیخت.

• نظریه تهاجم فرهنگی و پدافند هنری: از اوایل دهه هفتاد خورشیدی، شهید آیت‌الله خامنه‌ای با بصیرتی آینده‌نگرانه و با طرح کلیدواژه‌هایی چون «تهاجم فرهنگی» و «شبیخون فرهنگی»، توجه جامعه، نخبگان و مسئولان را به تغییرات نرم، زیرپوستی و خطرناک در ارزش‌ها و باورهای جامعه جلب کردند. از دیدگاه ایشان، نظام سلطه جهانی پس از ناکامی در جنگ سخت، تلاش می‌کرد تا با تسلط بر ابزارهای نوین رسانه‌ای، هنری و سینمایی، هویت اسلامی-ایرانی جوانان را مخدوش و مسخ کند. راهکار ایشان در برابر این تهدید وجودی، انفعال، سانسور صرف یا عقب‌نشینی نبود؛ بلکه تأکید مستمر بر تولیدات فرهنگی فاخر، حمایت همه‌جانبه از هنرمندان متعهد و ایجاد جبهه فرهنگی انقلاب بود.

بازسازی روان جمعی و مؤلفه‌های پویای اجتماعی

در بُعد اجتماعی، اندیشه شهید آیت‌الله خامنه‌ای پیوندی ناگسستنی با مبانی فقه پویای شیعه و همچنین شناخت میدانی و بی‌واسطه ایشان از بطن جامعه ایران داشت. او جامعه را مجموعه‌ای مکانیکی از افراد منفصل نمی‌دید، بلکه آن را یک حقیقت زنده، تاریخی و دارای شخصیتی مستقل می‌فهمید.

• دین به مثابه نیروی سازنده اجتماع: ویژگی بارز شخصیت فرهنگی-اجتماعی ایشان، پیوند عمیق میان دین و حیات اجتماعی بود. او دین را در حد یک امر صرفاً فردی، مناسکی، انتزاعی و منزوی در مساجد فرو نمی‌کاست، بلکه آن را حقیقتی زنده، پویا و سازنده برای تنظیم دقیق مناسبات اجتماعی می‌دانست. در این نگاه، دین علاوه بر خلوت انسان با خدا، رسالت ساختن جامعه، بسط عدالت، ارتقای اخلاق عمومی، ترویج مسئولیت‌پذیری، تنظیم مناسبات قدرت و ثروت و ایجاد روحیه تعاون را بر عهده دارد.

• احیای هویت و عزت ملی: حساسیت شدید نسبت به «هویت جمعی» از ارکان تفکر ایشان بود. در نگاه او، ملت باید خود را عمیقاً بشناسد، به داشته‌های تاریخی و فرهنگی خود ایمان بیاورد، گذشته‌اش را تحقیر نکند و آینده‌اش را نیز وام‌دار اراده قدرت‌های بیگانه نبیند. این تأکید مکرر بر عزت ملی، اعتمادبه‌نفس اجتماعی و خودباوری عمومی، فقط یک تاکتیک سیاسی برای تهییج توده‌ها نبود؛ بلکه تلاشی ساختاری برای بازسازی روان جمعی جامعه‌ای بود که دهه‌ها تحت فشارهای استعمار و تحقیرهای رسانه‌ای قرار داشت.

• مردم؛ صاحبان اصلی میدان: در بسیاری از نظام‌های فکری و سیاسی جهان، مردم یا صرفاً ابزار بسیج سیاسی در زمان انتخابات‌اند یا توده‌ای منفعل که باید از بالا برای آنان تصمیم‌سازی کرد. اما در تلقی شهید آیت‌الله خامنه‌ای، مردم (مردم‌سالاری دینی) نه زینت صحنه، بلکه عنصر حقیقی، پیش‌برنده و صاحب‌اختیار جامعه‌اند. این نگاه را می‌توان در توجه مستمر به حضور مردمی، ظرفیت‌سازی درونی و تکیه بر تشکل‌های خودجوش مردمی مشاهده کرد. جامعه از دیدگاه ایشان زمانی زنده و پویاست که احساس کند دیده می‌شود، می‌تواند اثر بگذارد و دارای نقش و رسالت تاریخی است.

خردسنجی اجتماعی؛ خانواده، جوانان و سبک زندگی

فهم شهید آیت‌الله خامنه‌ای از جامعه، صرفاً در سطح کلان، انتزاعی و فلسفی متوقف نمی‌شد، بلکه با دقتی جامعه‌شناختی به لایه‌های خرد، روزمره و ملموس حیات مردم نیز نفوذ می‌کرد.

• محوریت نهاد خانواده و الگوی سوم زن: در منطق اجتماعی ایشان، خانواده سلول بنیادین، حیاتی‌ترین و غیرقابل جایگزین‌ترین نهاد جامعه است. ایشان در برابر الگوهای وارداتی غربی، همواره با استدلال تأکید می‌کردند که «منطق فرهنگ سرمایه‌داری» نگاهی کاملاً ابزاری، مصرف‌گرایانه و کالامحور به زن دارد که سرانجام آن به فروپاشی کانون خانواده و بحران‌های عمیق عاطفی می‌انجامد. در مقابل، ایشان نظریه مترقی «زن نه شرقی، نه غربی» (الگوی سوم) را مطرح و تئوریزه کردند. در این الگو، زن ضمن ایفای نقش بی‌بدیل و محوری در خانواده به عنوان همسر و مادر و مرکز آرامش، حضوری فعال، عفیفانه، متخصصانه و به‌شدت تأثیرگذار در عرصه‌های پیچیده اجتماعی، علمی، پزشکی و سیاسی دارد. دیدارهای مکرر و تخصصی ایشان با بانوان نخبه، دانشمند و مدال‌آور در سال‌های اخیر، گواهی روشن بر این رویکرد عملی و حمایتی بود.

• سبک زندگی اسلامی-ایرانی: توجه ویژه ایشان به مسئله «سبک زندگی» نشان‌دهنده عمق نگاه فرهنگی ایشان است. مسائلی نظیر الگوی مصرف، معماری شهری، روابط اجتماعی، نوع مواجهه با رسانه‌های نوین، الگوهای تربیتی فرزندان، نسبت با تجمل‌گرایی، فرهنگ کار، اوقات فراغت و اخلاق معاشرت، همگی از عناصر شکل‌دهنده فرهنگ عمومی‌اند که بارها مورد تأکید ایشان قرار گرفت. اصرار بر اصلاح این رویه‌ها نشان می‌دهد که او فرهنگ را در عمق زندگی روزمره و کف خیابان‌های جامعه جست‌وجو می‌کرد، نه فقط در نهادهای رسمی و بخشنامه‌های دولتی.

• جوانان؛ پیش‌رانان گام دوم انقلاب: استمرار شگفت‌انگیز در برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان از بارزترین ویژگی‌های اجتماعی ایشان بود. در این دیدارهای طولانی که گاه با صریح‌ترین انتقادات از سوی دانشجویان همراه بود، روحیه مدارا و پاسخگویی تجلی می‌یافت. صدور «بیانیه گام دوم انقلاب»، مانیفستی تمام‌عیار و یک سند بالادستی تاریخی بود که در آن، محوریت پیشرفت، تحول‌آفرینی و حل گره‌های کور کشور به طور کامل بر دوش نسل جوانِ باانگیزه قرار داده شد. تأکید بر اعتماد به جوانان و میدان دادن به آنان، در حقیقت بزرگترین سرمایه‌گذاری فرهنگی ایشان بر روی آینده ایران بود.

عدالت‌طلبی، ساده‌زیستی و استراتژی امید

آنچه پایگاه اجتماعی شهید آیت‌الله خامنه‌ای را در میان توده‌های مردم، به‌ویژه طبقات مستضعف، نفوذناپذیر کرده بود، تطابق گفتار و کردار ایشان در حوزه عدالت و زیست فردی بود.

• ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافیت: سبک زندگی شخصی و خانوادگی آیت‌الله خامنه‌ای، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت نرم ایشان بود. پرهیز مطلق از تجمل‌گرایی، زندگی در خانه‌ای ساده و استفاده از حداقل امکانات مادی، پیامی روشن، عملی و قاطع به تمام مسئولان نظام داشت. ایشان عمیقاً معتقد و عامل بودند که رهبران جامعه اسلامی باید سطح زندگی خود را با ضعیف‌ترین و محروم‌ترین اقشار جامعه هم‌تراز کنند تا درد آن‌ها را با تمام وجود لمس نمایند.

• عدالت اجتماعی و مواسات: کلیدواژه «عدالت» ترجیع‌بند و نقطه پرگار بسیاری از پیام‌ها و سیاست‌گذاری‌های ایشان بود. ایشان با شجاعت بیان می‌کردند که در زمینه عدالت اجتماعی، کشور هنوز با نقطه مطلوب و آرمان‌های اسلام فاصله دارد و توسعه اقتصادی هرگز نباید به قیمت تعمیق شکاف‌های طبقاتی و له‌شدن پابرهنگان تمام شود. در بزنگاه‌های تاریخی، پاندمی‌ها و بحران‌های اقتصادی، ایشان با احیای کلیدواژه‌هایی چون «مواسات» و ایجاد پویش‌های سراسری نظیر «ایران همدل»، تلاش کردند همبستگی و تکافل اجتماعی را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنند. صحنه‌های شگفت‌انگیز کمک‌های مردمی و اهداء طلا و جواهرات از سوی بانوان ایرانی برای کمک به آوارگان جنگی در جبهه مقاومت در ماه‌های پایانی حیات ایشان، تجلی باشکوه همین پیوند عمیق و اعتماد متقابل میان رهبری و بدنه جامعه بود.

• امیدآفرینی در دل طوفان: در مواجهه با شدیدترین بحران‌ها، تحریم‌های بی‌سابقه و تهدیدات نظامی، عنصر «امیدآفرینی» در شخصیت ایشان درخششی خاص داشت. این امید، هرگز به معنای خوش‌بینی ساده‌لوحانه یا نادیده گرفتن تلخی‌ها و مشکلات نبود؛ بلکه به معنای توانایی دیدن افق‌های روشن در دل تاریک‌ترین دشواری‌ها بود. ایشان با حفظ واقع‌بینی کامل، روح ایستادگی، بن‌بست‌شکنی و امکان عبور موفقیت‌آمیز را در جامعه زنده نگه می‌داشتند. این خصلت، یک کنش فرهنگی عمیق بود تا از فروپاشی اراده جمعی ملت جلوگیری کند.

جمع‌بندی؛ میراثی ماندگار برای آینده ایران و جهان اسلام

شخصیت‌های سیاسی فراوان‌اند و نام‌های بسیاری در تاریخ ثبت شده است، اما همه آنان واجد عمق فرهنگی و قدرت اثرگذاری اجتماعی ماندگار نیستند. آنچه یک شخصیت را از سطح مدیریت روزمره و حکمرانی سیاسی فراتر می‌برد، توان او در ساختن افق، خلق معنا و حفظ روح جمعی یک ملت است.

با گذشت زمان از شهادت آیت‌الله خامنه‌ای جامعه ایران، قطعا نخبگان جهان اسلام و پژوهشگران بین‌المللی در به ارزیابی مجدد و کشف ابعاد پنهان میراث خواهند پرداخت. قدرت واقعی و بازدارندگی اصلی ایشان نه صرفاً در موشک‌ها و ابزارهای سخت سیاسی، بلکه در نفوذ شگرف فرهنگی، ساده‌زیستی صادقانه، اعتقاد راسخ به توانمندی‌های داخلی و ارتباط قلبی با بخش وسیعی از توده‌های مردم نهفته بود. مقاومت سرسختانه ایشان در برابر هژمونی جهانی، ریشه در یک خودباوری عمیق فرهنگی و اتصال به منبع لایزال الهی داشت.

شهادت ایشان در ماه مبارک رمضان و در حال انجام وظیفه، تصویری جاودانه و نمادین از رهبری ساخت که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس، بر پای باورهای توحیدی و آرمان‌های عدالت‌طلبانه خود ایستاد. همان‌طور که در بازتاب‌های جهانی نیز به کرات اشاره شد، ایشان ایستاده در سمت آرمان‌های خود جان باختند.

شهید آیت‌الله خامنه‌ای را باید یک معمار بزرگ فرهنگی و اجتماعی دانست که کوشید در متن تحولات سخت، پیچیده و بی‌رحم جهانی، روح جامعه ایران را از فرسایش، خودباختگی و بی‌افقی حفظ کند. اندیشه‌ها، خط‌مشی‌ها، رویکردهای هویتی و سبک رهبری ایشان، بی‌شک تا دهه‌های متمادی به عنوان یکی از مهم‌ترین، غنی‌ترین و ضروری‌ترین متون مطالعاتی برای درک جامعه ایران، فهم غرب آسیا و ترسیم آینده تمدن نوین اسلامی باقی خواهد ماند.