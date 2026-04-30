۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

ولایتی: مواهب امنیت هرمز متعلق به مردم منطقه است

ولایتی: مواهب امنیت هرمز متعلق به مردم منطقه است

علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در پیامی نوشت: مواهب امنیت هرمز متعلق به مردم منطقه است نه غریبه‌هایی که هنوز بر سر زبان مادری‌شان با هم جدال دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: آقای ترامپ، حالا که چارلز به شما یادآوری کرد،اگر بریتانیا نبود امروز باید فرانسوی صحبت می‌کردید خوب است از او درباره نقشه‌های قدیمی استعمار هم بپرسید؛ آنجا که نام خلیج فارس قرن‌ها پیش از پیدایش ایالات متحده،با همین عنوان ثبت شده بود. «تاریخ فروشی نیست!»

وی افزود: در سیرکِ تهدید و جعل، پیام مقام معظم رهبری روشن است؛ مواهب امنیت هرمز متعلق به مردم منطقه است نه غریبه‌هایی که هنوز بر سر زبان مادری‌شان با هم جدال دارند!

