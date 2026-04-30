به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات کشاورزان و دامداران شهرستان گرمسار در دفتر خود با حضور نمایندگان کشاورزان با انتقاد از افزایش قیمت کود شیمیایی، بر ضرورت اصلاح فوری این روند در حمایت از کشاورزان تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی کشاورزان در اقتصاد کشور، اظهار کرد: کشاورزان در صف اول تولید و خط مقدم تامین امنیت غذایی قرار دارند و همراهی کامل با نظام و کشور دارند، بنابراین شایسته نیست که با افزایش قیمت نهاده‌های اساسی، به آنان اجحاف شود.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه قیمت کود شیمیایی باید به‌صورت جدی اصلاح شود، افزود: در این زمینه اعتراض شدید خود را به مسوولان مربوطه اعلام کرده‌ام و پیگیری این موضوع به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

عربی ادامه داد: در راستای حمایت از کشاورزان، موضوع افزایش قیمت کود را از طریق وزیر جهاد کشاورزی، معاونان مربوطه و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دنبال کرده‌ام و این مطالبه با همراهی تعدادی از نمایندگان در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: مجلس بر حمایت از بخش کشاورزی و رفع موانع تولید تاکید دارد و انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر لازم، شرایط تامین نهاده‌های کشاورزی برای تولیدکنندگان بهبود یابد.