به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدا بخشی صبح شنبه در بازدید یک شرکت تولیدی فعال در حوزه کود شیمیایی به لزوم راهکاری های رفع موانع تولید در این خصوص تاکید کرد و ادامه داد: گشودن گره های تولید تقویت زنجیره توزیع کود شیمیایی را به همراه خواهد داشت.

وی به جایگاه دوم استان سمنان در کشور به عنوان تولید کننده نهاده های کشاورزی اشاره کرد و افزود: ۵۵ درصد سهمیه سولفات پتاسیم کشور در سمنان تولید می شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان با تاکید به اینکه سمنان ظرفیت های صنعتی و زیرساختی خوبی در تولید نهاده های کشاورزی دارد، ادامه داد: این محصول به ۲۰ استان کشور ارسال می شود.

خدابخشی با تاکید به اینکه هدف این بازدیدها بررسی کیفیت و فرآیند تولید است، اظهار داشت: حمایت از این واحدها از طریق تعامل با دستگاه های ذی ربط پیکری خواهد شد تا مشکلی در تامین نهاده های حیاتی کشاورزی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: تامین مواد اولیه از مهمترین دغدغه های این واحد تولیدی است که موانع احصا و برای رفع آن تلاش شود.