  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

دلنوشته رئیس قوه قضائیه برای رهبر شهید

رئیس قوه قضائیه نوشت: امام شهیدمان، در این شب جمعه، شب زیارتی ارباب بی‌کفن، بسیار شما را یاد می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در صفحه شخصی خود نوشت:

«امام شهیدمان، در این شب جمعه، شب زیارتی ارباب بی‌کفن، بسیار شما را یاد می‌کنیم. شما که به تعبیر خودتان از آشیانه جدا مانده بودید و حالا مقیم کوی و بام محبوب هستید. ما را دعا کنید؛ بسیار محتاج دعای شما هستیم. اکنون در اعلی‌علیین و در جوار اجداد مطهرتان، دعای شما بی‌گمان در حق ما مستجاب خواهد شد.

دل‌های مردم ایران از فغان، قرار نمی‌گیرد در دوری و فراق شما. هنوز یک دل سیر از غمتان نباریدیم. امید که فرصت و فُسحتی پیش آید تا در رثای‌تان، خون بگرییم.

چندین که برشمردم از ماجرای عشقت / اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران

اینک آنچه مایه تسلی قلوب ملت ماست، متنعم بودن به نعمت ولایت و پرچمداری خلف صالح‌تان آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) است.»

کد مطلب 6816325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

