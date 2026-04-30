دلنوشته رئیس قوه قضائیه برای رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در صفحه شخصی خود نوشت:
«امام شهیدمان، در این شب جمعه، شب زیارتی ارباب بیکفن، بسیار شما را یاد میکنیم. شما که به تعبیر خودتان از آشیانه جدا مانده بودید و حالا مقیم کوی و بام محبوب هستید. ما را دعا کنید؛ بسیار محتاج دعای شما هستیم. اکنون در اعلیعلیین و در جوار اجداد مطهرتان، دعای شما بیگمان در حق ما مستجاب خواهد شد.
دلهای مردم ایران از فغان، قرار نمیگیرد در دوری و فراق شما. هنوز یک دل سیر از غمتان نباریدیم. امید که فرصت و فُسحتی پیش آید تا در رثایتان، خون بگرییم.
چندین که برشمردم از ماجرای عشقت / اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران
اینک آنچه مایه تسلی قلوب ملت ماست، متنعم بودن به نعمت ولایت و پرچمداری خلف صالحتان آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله) است.»
