۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

اژه ای: خلیج تا ابد فارس، خانه‌ ملت تاریخ‌ساز ایران است

رئیس قوه قضاییه نوشت: ایران اسلامی نظم نوینی را در خلیج فارس حاکم کرده و امروز ساختار امنیت عاریه‌ای و وارداتی قبلی فروپاشیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، در مطلبی در فضای مجازی به مناسبت روز ملی خلیج فارس، عنوان داشت: خلیج تا ابد فارس، خانه‌ ملت مقتدر و تاریخ‌ساز ایران است.

در جنگ اخیر نیز دشمن متجاوز به وضوح دریافت که توازن قوا در خلیج فارس به نفع ملت و قوای ایران اسلامی سنگینی می‌کند.

ایران اسلامی نظم نوینی را در خلیج فارس، حاکم کرده است و امروز ساختار امنیت عاریه‌ای و وارداتی قبلی فروپاشیده است.

در روز خلیج فارس، یاد و خاطره همه جانفدایان دریادل ایران اسلامی و مرزداران غیور خلیج فارس از رئیسعلی تا تنگسیری را گرامی می‌داریم.

