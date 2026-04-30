محکومیت حمله به کاروان «صمود» و اسارت فعالان حامی مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به ماهیت بشردوستانه کارزار بین‌المللی «صمود» که با مشارکت حامیان آرمان فلسطین از ده‌ها کشور و با هدف شکستن محاصره ظالمانه غزه و رساندن کمک‌های انسانی به مردم مظلوم فلسطین شکل گرفته است، تأکید کرد: حمله به کاروان «صمود»، نه‌تنها تعرض به یک مأموریت امدادی و بشردوستانه، بلکه ضربه‌ای به وجدان بیدار بشریت و ارزش‌های مشترک انسانی است.

بقائی همچنین با اشاره به انتقال اسرای کاروان «صمود» به زندان مخوف «کتزیوت» که به‌عنوان نماد شکنجه و رفتار غیرانسانی رژیم اشغالگر با اسرای فلسطینی شناخته می‌شود، تصریح کرد: انتقال آنها به این زندان همراه با رفتار موهن و غیرانسانی وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در قبال آنها، نشانه دیگری از سقوط اخلاقی این رژیم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه بر مسئولیت جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و همه دولت‌ها برای محکوم‌کردن قانون‌شکنی‌های مستمر رژیم صهیونیستی و پاسخگو کردن اشغالگران، و نیز حمایت همه‌جانبه از کارزار انسانی حمایت از مردم غزه و مطالبه جهانی برای آزادی فوری اسرا تاکید کرد.