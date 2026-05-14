  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۲۵

یک قاضی آمریکایی تحریم‌ های گزارشگر سازمان ملل را تعلیق کرد

یک قاضی آمریکایی تحریم‌ های گزارشگر سازمان ملل را تعلیق کرد

یک قاضی آمریکایی اجرای تحریم‌های اعمال‌شده علیه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین را متوقف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یک قاضی آمریکایی اجرای تحریم‌های اعمال‌شده علیه فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین را تعلیق کرد.

آمریکا ژوئیه ۲۰۲۵ ( خرداد/ تیر) پس از ناکامی در تلاش برای برکناری آلبانیز از سمت خود در سازمان ملل، او را تحریم کرد.

وی پس از اعمال این تحریم‌ها اعلام کرد که این اقدامات بر زندگی شخصی و دارایی‌هایش در آمریکا تأثیر منفی گذاشته، اما با وجود فشارها، به انتشار گزارش‌های انتقادی خود علیه رژیم صهیونیستی ادامه داده است.

پس از این اقدام، خانواده آلبانیز علیه دولت دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه او شکایت قضایی تقدیم کردند.

بر اساس این شکایت که در یکی از دادگاه‌های فدرال واشنگتن ثبت شده، همسر آلبانیز و دختر خردسال او اعلام کرده‌اند تحریم‌های اعمال‌ شده در سال گذشته به دلیل انتقاد وی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه، ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا است و زندگی خانوادگی و حرفه‌ای آنان را به‌ شدت تحت تأثیر قرار داده؛ به‌ گونه‌ای که امکان دسترسی به منزل خود در واشنگتن را نیز از دست داده‌اند.

کد مطلب 6829566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه