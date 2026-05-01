استاندار لرستان با خانواده شهید «علیرضا سبزی پور» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان با خانواده شهید «علیرضا سبزی پور» در خرمآباد دیدار کرد.
وی در این دیدار با گرامیداشت نام و یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان اظهار داشت: شهدا باعزت و افتخار خون پاکخویش را تقدیم کردند و از جایگاه رفیعی نزد خدای متعال برخوردار هستند.
وی افزود: هرچند که داغ ازدستدادن عزیز برای ما سخت است، شهدا زندهاند و نزد خدای متعال روزی میخورند.
شاهرخی با قدردانی از صبر، استقامت و بردباری خانواده شهدا عنوان کرد: خانوادههای معظم شهدا سرمایه کشور هستند. وی اظهار داشت: وظیفه ما ادامه راه شهداست و انشاءالله خداوند توفیق نماید در مسیر شهدا قدم برداریم.
نظر شما