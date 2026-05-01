به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی، اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۴۸ درصد از ترانسفورماتورهای شبکه توزیع برق لرستان دارای عمری بیش از ۳۰ سال هستند که این موضوع، ریسک بروز خرابی و سوختگی را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۴ درصد از ترانس‌های سوخته مربوط به این گروه سنی بوده، درحالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۳ درصد کاهش‌یافته است که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و بازدیدهای منظم در سطح شبکه است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، تصریح کرد: باوجود شرایط خاص و محدودیت‌های ناشی از جنگ، با تلاش شبانه‌روزی همکاران حوزه بهره‌برداری، تعداد ترانسفورماتورهای سوخته در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۰ مورد کاهش‌یافته که دستاوردی مهم در پایداری شبکه به شمار می‌رود.

جمشیدی، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی، گفت: یکی از اقدامات مؤثر، برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از اقلام راکد موجود در انبارهای شرکت بوده است که در همین راستا، استفاده هدفمند از سیلیکاژل‌های موجود در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این طرح، ۷۰۵ کیلوگرم سیلیکاژل به همراه ۴۴۰ محفظه یک‌کیلوگرمی و ۵۳۰ محفظه نیم‌کیلوگرمی، پس از ساماندهی، در سطح مدیریت‌های توزیع استان توزیع شد و بر روی ترانسفورماتورهایی که محفظه سیلیکاژل آن‌ها آسیب‌دیده یا خاصیت جذب رطوبت مواد داخل آن کاهش‌یافته بود، نصب گردید.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، تأکید کرد: این اقدام جهادی، نقش مهمی در افزایش طول عمر تجهیزات، کاهش نفوذ رطوبت به داخل ترانس‌ها و در نهایت کاهش احتمال سوختگی آن‌ها داشته و نمونه‌ای موفق از مدیریت هوشمند منابع و دارایی‌های موجود در شرکت است.