معلمان پیشگامان مقابله با بمباران فکری دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صیاد اسماعیلی در تجمع شبانه فرهنگیان سلماس به مناسبت روز معلم ضمن گرامیداشت یادو خاطره رهبر شهید،فرماندهان نظامی و همه شهدای جنگ رمضان گفت: روز معلم مجالی برای قدردانی ازانسان های شریفی است که با زحمات خود نور دانایی و خردورزی را در ذهن فرزندان ما روشن می کنند.

وی افزود: امسال باتوجه به وقوع جنگ رمضان و تعطیلی مدارس، زحمات معلمان در کلاس های درس و اهمیت کاری که این عزیزان انجام می دهند بر همه عیان شد و سنگربانان تعلیم و تربیت حتی در این شرایط نیز از تلاش خود برای علم آموزی به فرزندان عزیزمان دست نکشیدند.

اسماعیلی اظهار کرد: امروز اگرچه بنا به شرایط جنگی حاکم مدارس غیرحضوری است اما معلمان عزیز ما از جدا از فضای مجازی و شبکه شاد، از هر فضا و مکانی از جمله حسینیه ها مساجد و حتی منازل خودشان برای آموزش به دانش آموزان استفاده می کنند و حتی الامکان سعی دارند خلاء فضای آموزشی مدرسه برای دانش آموزان به کمترین حد ممکن برسد.

وی تاکید کرد: امروز جهاد تبیین و بیان حقایق و دستاوردهای جنگ رمضان و جلوه های پیروزی نیروهای مسلح مقتدر کشور به آحاد مردم مخصوصا نسل جوان و نوجوان ما امری ضروری و مهم است که جامعه فرهنگیان و معلمان انقلابی ما نقشی بی بدیل در تحقق این مهم ایفا می کنند.

مدیر آموزش و پرورش سلماس با اشاره به جنایات دشمنان آمریکایی صهیونی در حمله مردم عادی و حتی دانش آموزان کشور خاطرنشان کرد: امروز جنابات و ظلم دشمنان به مردم ما به حدی آشکار شده که معدود افراد گمراه هم به حقانیت ایران در ایستادگی در برابر ظلم ستم و زورگویی ایادی استکبار اذعان دارند و هیچ توجیهی برای حملات وحشیانه به بیمارستان ها،مدارس، مراکز عمومی و... قائل نیستند.

وی افزود: امیدواریم با گذر از این شرایط سخت و بازگشت آموزش حضوری به فرآیند آموزش و پرورش دانش آموزان،شاهد رشد و ترقی دانش آموزان و فرزندان عزیزمان در ساحت های تربیت ایرانی اسلامی و به بار آوردن نسلی مومن ، انقلابی و متعهد برای ادامه راه انقلاب اسلامی ایران باشیم.