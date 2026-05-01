مصفا: حضور حماسی مردم پرچم ایران را مقتدرانه برافراشته نگه داشته است

قاسم مصفا در حاشیه بازدید از قرارگاه رسانه ای شهید نائینی در رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور حماسی بیش از ۶۰ روزه مردم در عرصه‌های مختلف گفت: این حضور مقتدرانه، پرچم ایران عزیز را برافراشته و قدرت واقعی نظام را به جهانیان نشان می‌دهد.

وی افزود: فضای رسانه و شبکه‌های اجتماعی با یک توئیت یا یک پست، تنها نقش نظارتی بر موضوعات دارند و نمی‌توانند جایگزین حضور فیزیکی و حماسی مردم شوند؛ آنچه در برابر نوسانات قیمت نفت و توطئه‌های دشمن، کشور را مقاوم نگه داشته، همین همدلی و حضور در صحنه است.

معاون فرهنگی ارشاد گیلان تصریح کرد: پیام‌های مقام معظم رهبری نیز همواره بیانگر این همدلی و اقتدار ملی بوده و تأکید دارد که حمایت مردمی، رمز اصلی سربلندی ایران اسلامی است.

مصفا نقش معلم رسانه را در این میان حیاتی دانست و گفت: افرادی همچون «نائینی» با تربیت رسانه‌ای دانشجویان، می‌توانند فضای همدلی و حضور حماسی را به درستی تبیین کرده و از سطحی‌نگری‌های رایج در شبکه‌های اجتماعی فراتر روند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به روایت درست از حضور مردم داریم؛ روایتی که نشان دهد علیرغم همه تحولات رسانه‌ای، قدرت اصلی از آنِ ملتی است که با اراده خود، پرچم ایران را مقتدرانه برافراشته نگه می‌دارد.