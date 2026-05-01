حجت الاسلام نیک نفس: مردم امروز ستون استواری کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر نیکنفس، شامگاه جمعه در شصت و دومین شب از تجمع مردم لنگرود، با اشاره به حضور پرشور و مستمر شهروندان در این محفل گفت: راز اینکه شما مردم با اطمینان خاطر، شصت و دو شب است که در میدان حاضرید و تفرقهافکنی و موشکباران دشمن قادر به برهم زدن صفوف شما نیست، در این حقیقت نهفته که اسلام در سبک زندگی شما جاری و ساری است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه دین اسلام تنها به مساجد محدود نمیشود، افزود: پیش از انقلاب، ایران هیچ عزتی در عرصه بینالملل نداشت؛ بهگونهای که در برابر تجاوز بیگانگان نیز این کشور بود که عذرخواهی میکرد. در جنگ جهانی دوم نیز فجایع عظیمی بر این ملت تحمیل شد.
نیکنفس، ستون استواری که امروز ملت را در میدان نگه داشته است، اسلام ناب محمدی دانست و تصریح کرد: اسلامی که سکولار نیست و در سایه ولایت فقیه در این کشور جریان دارد.
وی با بیان اینکه به محض رفع محدودیتهای اینترنتی، برخی رسانهها بار دیگر تلاش برای زیر سؤال بردن نظام را آغاز میکنند، اذعان داشت: این در حالی است که کشور ما در بسیاری از حوزهها جزو ده کشور اول جهان محسوب میشود.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه امام خامنهای نیروی دریایی سپاه در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر باید بدانیم که حفظ اسلام، همان حفظ ایران است.
