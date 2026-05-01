ملت ایران از نیل فتنه عبور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ادبی جمعه شب در جمع پرشور مردم شهر الوند، با اشاره به تحولات پس از شهادت رهبر معظم انقلاب، فضای حاکم بر کشور را با تعبیر قرآنی «عبور از دریا» توصیف کرد و گفت: دشمن از پشت سر، ما را تعقیب کرد و خواست ما را در نیل ظلمت و جهالت خود غرق کند. از مقابل نیز دریای فتنه و نفاق بود، اما به یکباره دیدیم که عبور کردیم.

وی با اشاره به جایگاه رهبر فقید انقلاب در هدایت این مسیر افزود: امروز موسی ما آن طرف دریاست و چون به این ساحل رسیده‌ایم، باید حواسمان باشد که این سرمایه سنگین را حفظ کنیم. این اتفاق جدیدی بود که در تاریخ انقلاب رخ داد و مدیریت آن تنها از دست خداوند متعال برمی‌آمد.

حجت‌الاسلام ادبی با بیان مثالی گویا از میراث رهبر شهید تصریح کرد: مقام معظم رهبری با این خونی که داد، یک ماشین صفر کیلومتر را برای ما آماده کرد؛ بنزین زده، گارانتی‌دار و آماده حرکت. این ماشین را در اختیار ما گذاشته تا با آن به سمت استکبار جهانی حرکت کنیم و آن‌ها را له کنیم.

خطیب الوند وظیفه امروز ملت را برگرفته از وصیت‌نامه عملی رهبر شهید دانست و تأکید کرد: سیدالشهدای انقلاب وظیفه ما را مشخص کرده است؛ خستگی ممنوع، یأس ممنوع. هرچه مانع بر سر راه باشد، از جهت ما دیگر نمی‌تواند جلوی حرکت را بگیرد.

وی با خواندن ابیاتی حماسی در وصف استقامت گفت: «به دندان رخنه در فولاد کردن، به پلک چشم آتش پاره چیدن...» این شب اول حضور مردم در صحنه نیست. حتی کسانی که شاید ظاهر متفاوتی داشته باشند، چون ارزش به باطن است، باید حفظشان کنیم و همراه بیاوریمشان. اگر آن‌ها هم با ما همراه شوند، قطره‌قطره دریایی درست می‌شود که تبدیل به سیل خروشان خواهد شد و کل استکبار را از جامعه جمع خواهد کرد.

حجت‌الاسلام ادبی در پایان روایت خاطراتی از ۷۵ ماه حضور خود در جبهه‌های دفاع مقدس، رمز پیروزی‌های گذشته را سه عنصر ذکر کرد و گفت: تجربه من در جبهه این بود که ما آن زمان موفق شدیم و پیش رفتیم که توسل و توکل را رها نکردیم. مادامی که توکل، توسل و تحمل در کنار یکدیگر باشند و همراه با مومن باشد، شکست‌پذیری معنا ندارد. این همان فرمول پیروزی دیروز است که امروز نیز تضمین‌کننده حرکت ماست.