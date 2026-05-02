به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی تنها طی روز جمعه گذشته دست کم ۴۱ حمله علیه لبنان انجام داد.

در این حملات ۲۳ شهروند لبنانی به شهادت رسیده و تعداد دیگری نیز زخمی شدند.

دقایقی قبل نیز مناطق مجدل زون، عدشیت و المنصوری شاهد حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی بودند. یک خودرو نیز در نبطیه لبنان هدف حمله اشغالگران صهیونیست قرار گرفت.

رزمندگان لبنانی نیز در برابر نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی دست بسته نمانده و ۹ عملیات علیه مواضع اشغالگران انجام دادند. تل آویو نیز با وجود سانسور شدید رسانه ای در اراضی اشغالی به زخمی شدن ۲ نظامی خود اعتراف کرد.