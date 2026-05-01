حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، ۱۲ شهید برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات رژیم اسرائیل به شهرک های «حبوش» و «الزراریه» در جنوب آن کشور، ۱۲ نفر شهید و ۲۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

تا پیش از این جنایت، وزارت بهداشت لبنان، اعلام کرده بود که آمار تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس گذشته تاکنون (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) به ۲۶۱۸ شهید و ۸۰۹۴ زخمی افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر مدیر کل سازمان جهانی بهداشت امروز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی ۱۴۹ حمله به مراکز بهداشتی در لبنان انجام داده است که منجر به شهادت ۱۱۱ نفر از کارکنان آن شده است.

ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان

منابع خبری از دو حمله اسرائیل به اطراف شهرک زوطر الغربی در جنوب لبنان خبر دادند.

یک شهید و ۷ زخمی در شهرک عین بعال در جنوب لبنان

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله اسرائیل به شهرک عین بعال در جنوب لبنان، یک نفر شهید و۷ نفر دیگر زخمی شدند.