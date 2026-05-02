روایت اسرائیل هیوم از بن بست رژیم صهیونیستی در لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم به نقل از یک مقام ارشد امنیتی این رژیم نوشت: ما در یک تله استراتژیک گرفتار شده‌ایم. از یک سو، نمی‌توانیم متوقف شویم و از جنوب لبنان عقب‌نشینی کنیم، زیرا این به معنای اعتراف به شکست خواهد بود. از سوی دیگر، نمی‌توانیم پیشروی کنیم یا ابتکار عمل را به دست بگیریم.

این روزنامه اسرائیلی افزود که این شرمساری عمدتاً به ناتوانی ارتش صهیونیستی در برابر مسئله پهپادها مربوط می‌شود. مقامات ارشد امنیتی اسرائیل معتقدند که کل منطقه موفقیت حزب‌الله در عملیات پهپادها را زیر نظر دارد و شکی نیست که همه «دشمنان اسرائیل» تلاش خواهند کرد تا به آن دست یابند. بعید نیست که حماس در غزه تمام تلاش خود را برای به دست آوردن این پهپادهای ارزان‌قیمت انجام دهد و حتی در کرانه باختری نیز می‌توان پهپادها را به راحتی قاچاق کرد.

این روزنامه افزود که سرخوردگی ارتش صهیونیستی در لبنان کاملا مشهود است و آنچه قرار بود یک کمین استراتژیک برای حزب‌الله باشد و آن را به زانو درآورد، به یک کمین استراتژیک علیه اسرائیل تبدیل شده است.

اسرائیل هیوم افزود که هر روزی که می‌گذرد، نبرد در شمال، واقعیت تلخ هزاره گذشته را یادآوری می‌کند.

این روزنامه اسرائیلی با اشاره به بن بست صهیونیست ها در خصوص پهپادهای انتحاری مقاومت، گفت که چالش پهپادهای فیبر نوری سال‌هاست شناخته شده است و از زمان جنگ در اوکراین نیز این موضوع مطرح بوده است.

این گزارش اذعان کرد که واقعیت میدانی امروز پیچیده‌تر از قبل از جنگ است، این پیچیدگی نه تنها به دلیل محدودیت‌های ارتش اسرائیل، بلکه به این دلیل است که ایران در متحد کردن مجدد جبهه‌ها موفق شده و خواستار آن است که هر توافق آتش‌بس دائمی در ایران شامل لبنان نیز باشد.

این امر در نتیجه ادامه عملیات مقاومت اسلامی در لبنان علیه نظامیان ارتش صهیونیستی در جنوب لبنان و شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین صورت می گیرد که در چارچوب دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض توافق آتش‌بس توسط اشغالگران صهیونیست دنبال می شود.