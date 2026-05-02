به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله اعلام کرد که در واکنش به نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی و در دفاع از مردم و کشور لبنان طی روز جمعه دست کم ۹ عملیات علیه دشمن صهیونیستی انجام داده است.

بر اساس این گزارش، رزمندگان حزب الله موفق شدند محل تجمع نظامیان صهیونیست در شهر بنت جبیل و اطراف مدرسه منطقه حولا و همچنین منطقه البیاضه را با حملات خمپاره ای و پهپادی هدف قرار دهند.

همچنین گزارش شده که تجهیزات جنگی دشمن صهیونیستی در منطقه الطیبه و عدشیت القصیر با پهپاد هدف قرار گرفت. یک تانک مرکاوا نیز در منطقه رشاف با یک پهپاد انتحاری منهدم شد.