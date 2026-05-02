اعتراف وال استریت ژورنال به قدرت پهپادهای ایران مقابل «تاد» آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد، پهپادهای ایرانی کارآمدی خود را در برابر سامانه تاد آمریکا ثابت کرده اند.

در این گزارش آمده است، همین مسئله به احتمال زیاد باعث جلب توجه روسیه شود.

وال استریت ژورنال اضافه کرد، رادارهای سامانه تاد در جریان حملات پهپادی ایران به اردن و امارات از دست رفتند. در این گزارش همچنین آمده است، جنگ علیه ایران به چین، روسیه و کره شمالی یک فرصت نادر برای شناخت محدودیت های ارتش آمریکا ایجاد کرد.

لازم به ذکر است که گزارش های مربوط به خسارت های وارده به مواضع آمریکا در منطقه از سوی رسانه های بین المللی به صورت قطره چکانی در سایه سانسور شدید اعمال شده بر این رسانه ها یکی پس از دیگری منتشر می شود.

پیشتر نیز «دیفنس سکیوری‌تی آسیا» در گزارشی فاش کرد که جنگنده اف- ۵ ایرانی موفق شد علیرغم وجود سامانه های موشکی پاتریوت، رهگیرهای کوتاه‌ برد و پوشش راداری پیشرفته دائمی، پایگاه آمریکا در کویت را بمباران کند.