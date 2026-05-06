۱۲۰۶ مورد نشتی  در خطوط زیرزمینی گاز آذربایجان ‌غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک علیزاده در این زمینه با اشاره به نشتی‌های زیرزمینی مکشوفه طی سال‌ ۱۴۰۴، اعلام کرد: با بازرسی‌های صورت گرفته، ۱۲۰۶ مورد نشتی زیرزمینی کشف شد که این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش حدود دو برابری داشته است.

به گفته وی، در مجموع، سال گذسته ۲۵ هزار و ۵۳۷ کیلومتر از خطوط تغذیه و توزیع گاز تست نشت‌یابی شد.

رئیس واحد بازرسی فنی شرکت گاز آذربایجان‌غربی، در ادامه با اشاره به تست‌های مقاومت و نشتی انجام گرفته طی سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: طی این مدت ۸۶۹ کیلومتر تست مقاومت نشتی انجام گرفت که از این نظر نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش داشته است.

علیزاده همچنین با تاکید بر اینکه عملیات نشت‌یابی و بازرسی کالا و تاسیسات در حین جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان ۱۴۰۴ نیز با تمام قوا ادامه داشت، افزود: در زمان جنگ عملیات نشت‌یابی بلافاصله بعد از حمله‌ی دشمن به اماکن و بمباران نقاط مختلف استان، انجام می‌گرفت تا از سلامت شبکه‌ی گاز اطمینان حاصل شود.

وی در ادامه درباره دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی واحد بازرسی در سال‌ گذشته نیز گفت: طی سال قبل از ایستگاه‌های تقلیل فشار نیز ۲۸۵ مورد بازرسی به عمل آمد.

وی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۴ همچنین تعداد ۱۴۰۷ مورد درخواست بازرسی کالا داشتیم که از این تعداد ۱۴۰۲ مورد آن انجام شد.