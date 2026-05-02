قاچاقچی مواد مخدر با ضرب گلوله در سامان از پای در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلیمان ریاحی اظهار کرد: حسب اطلاعات مردمی واصله مبنی‌بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط یکی از توزیع‌کنندگان کشوری مواد مخدر، موضوع از چند ماه قبل با هماهنگی‌های مستمر با دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سامان تحت رصد اطلاعاتی و انتظامی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با عنایت به محرز شدن حضور مشارالیه در شهرستان، با اجرای عملیاتی موفق، متهم به همراه حدود دو کیلوگرم مواد مخدر دستگیر و ضمن ارجاع به مرجع قضایی با تفهیم اتهام روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سامان بیان داشت: این متهم در حین حضور مامورین با قلدری و گردنکشی و استفاده از سلاح سرد اقدام به مقابله با ماموران کرد و با مصدوم و مجروح نمودن ماموران قصد متواری شدن را داشت، که از ناحیه هر دو پا مورد اصابت گلوله قانون قرارگرفته و از پای درآمد.

ریاحی تاکید کرد: برخورد با توزیع‌کنندگان مواد مخدر هم از مطالبات مستمر مردمی بوده و هم به‌عنوان یکی از جرائم شاخص توسط مقامات قضایی بدون اغماض با آن برخورد می‌شود، این افراد بدانند قانون قضایی و انتظامی هیچ‌گونه ارفاقی برای این افراد قائل نخواهد ش و اشد مجازات در انتظار آن‌هان است.