وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، طی امروز و فردا شرایط جوی و دریایی نسبتا آرامی در سطح استان حاکم است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روزهای دوشنبه و سهشنبه بهدلیل افزایش وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان بهتناوب مواج پیشبینی میشوند.
وی گفت: از امروز تا اواسط هفته نیز دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد پیش بینی می شود.
وی گفت: وزش باد متغیرغالباً شمال شرقی تا شمال غربی گاهی جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰سانتیمتر پیش بینی می شود.
