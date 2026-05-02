۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

نوسان دمایی در گلستان؛ کردکوی و پارک ملی گلستان خنک‌ترین نقاط استان

گرگان-بررسی آخرین داده‌های هواشناسی در گلستان نشان می‌دهد شهرستان کردکوی و پارک ملی گلستان با ثبت دمای هشت درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده در روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، شرایط دمایی در نقاط مختلف استان گلستان با نوسان قابل توجهی همراه بوده است.

طبق این گزارش، شهرستان کردکوی با ثبت دمای هشت درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین شهرستان استان معرفی شده و کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز به همین میزان گزارش شده است. در مقابل، اینچه‌برون با ثبت دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در روز گذشته بوده است.

همچنین حداقل دمای هوای گرگان در صبح امروز هشت درجه سانتی‌گراد ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود دمای این شهر در گرم‌ترین ساعات روز به ۲۹ درجه سانتی‌گراد برسد.

بررسی دمای حداقل در ایستگاه‌های مختلف استان نیز نشان می‌دهد آق‌قلا ۹ درجه، اینچه‌برون ۱۲ درجه، بندرگز ۱۲ درجه، بندرترکمن ۱۱ درجه، علی‌آباد ۹ درجه، کلاله ۱۰ درجه، گنبدکاووس ۹ درجه، مراوه‌تپه ۱۱ درجه، مینودشت ۱۲ درجه، هاشم‌آباد و کردکوی هر کدام هشت درجه، کارکنده و انبارالوم ۱۰ درجه و دلند ۹ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده‌اند.

بر اساس این داده‌ها، اختلاف دمایی میان نقاط مختلف گلستان همچنان قابل توجه بوده و بیانگر تداوم شرایط متغیر جوی در سطح استان است.

