دندان های خراب در کودکی عامل پیش بینی بیماری قلبی در بزرگسالی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، یک مطالعه گسترده از دانشگاه کپنهاگ نشان داد که سلامت ضعیف دهان و دندان در دوران کودکی، پیشبینیکننده مهمی برای مشکلات قلبی عروقی در مراحل بعدی زندگی است.
محققان با ردیابی بیش از ۵۶۸۰۰۰ کودک دانمارکی متولدشده بین سالهای۱۹۶۳ تا ۱۹۷۲، کشف کردند افرادی که در کودکی از پوسیدگیهای متعدد یا بیماری شدید لثه (التهاب لثه) رنج میبردند، در بزرگسالی احتمال بیشتری برای ابتلا به حملات قلبی، سکته مغزی و گرفتگی عروق داشتند.
به طور خاص، کودکانی که میزان پوسیدگی دندان بالایی داشتند، در مقایسه با کودکانی که دندانهای سالمی داشتند، ۴۵ درصد بیشتر در بزرگسالی به بیماری قلبی مبتلا میشدند.
این مطالعه نشان میدهد که این ارتباط فقط مربوط به عادات بد نیست، بلکه به نحوه واکنش بدن به عفونت طولانی مدت مربوط میشود.
محققان گفتند وقتی کودکی بیماری شدید لثه دارد، باکتریها میتوانند وارد جریان خون شوند و التهاب سیستمیک را تحریک کنند- وضعیتی که در آن سیستم ایمنی بدن دائماً در حالت آمادهباش است.
«نیکولین نیگارد»، نویسنده اصلی و محقق دانشگاه کپنهاگ در دانمارک، در یک بیانیه خبری گفت: «ما گمان میکنیم که قرار گرفتن در معرض سطوح بالای التهاب به شکل بیماری لثه و پوسیدگی دندان در دوران کودکی ممکن است بر نحوه واکنش بدن به التهاب در سنین بالاتر تأثیر بگذارد.»
اعتقاد بر این است که این التهاب مزمن، تصلب شرایین را تسریع میکند، وضعیتی که در آن پلاک در داخل شریانها تجمع مییابد و در نهایت منجر به حملات قلبی یا سکته مغزی میشود.
برای این مطالعه، محققان دادههای ثبت ملی دندانپزشکی کودکان دانمارک را با دادههای مربوط به تشخیص بیماریهای قلبی در ثبت ملی بیماران تا سال ۲۰۱۸، زمانی که این کودکان به بزرگسالی رسیده بودند، مطابقت دادند.
نیگارد و تیمش در یک مطالعه جداگانه، ارتباط قویتری بین سلامت دهان و دندان در دوران کودکی و دیابت نوع ۲یافتند.
کودکانی که با بیماری شدید لثه (ژنژیویت) دست و پنجه نرم میکردند، ۸۷ درصد بیشتر در معرض ابتلا به دیابت در بزرگسالی بودند و کودکانی که چندین حفره دندانی داشتند، ۱۹ درصد بیشتر به این بیماری مبتلا میشدند.
محققان تأکید کردند که بیماریهای دندانی یکی از قابل پیشگیریترین بیماریها در جهان است. با شناسایی زودهنگام این کودکان پرخطر، پزشکان میتوانند به طور بالقوه از یک عمر بیماری مزمن جلوگیری کنند.
این مطالعه یادآوری میکند که دهان دروازهای به بقیه بدن است و یک مسواک ساده میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای پیشگیری از بیماری در درازمدت باشد.
