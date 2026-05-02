حضور مردم در صحنه نقشه های دشمن را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا در نشست مدیران قضایی استان که با حضور رؤسای حوزه های قضایی اسفرورین، شال، رامند و ارداق در حوزه قضایی اسفرورین برگزار شد، با اشاره به تهدیدهای ترکیبی دشمن اظهار کرد: امروز تمام کفر در برابر تمام اسلام صف آرایی کرده و اگر ایران اسلامی در این تهاجم ها شکست بخورد، بی تردید اسلام آسیب خواهد دید.

وی ادامه داد: ما در دو جبهه درگیر هستیم؛ نخست جبهه جنگ سخت که ۴۰ روز به طول انجامید و دیگری جبهه جنگ نرم. پیروزی در جنگ سخت، بدون موفقیت در جنگ نرم ممکن نیست و بحمدالله ما در جنگ سخت ضربات کاری به دشمن وارد کردیم.

مصطفوی نیا افزود: دشمن با هدف بستن پرونده جمهوری اسلامی به میدان آمده بود و ترامپ در پاسخ به این پرسش که برای آینده جنگ چه برنامه ای دارد گفت، فکرم برای دو سه روز اول بود؛ اما از روز هفتم به التماس افتاد و کشورهایی مانند ترکیه را برای درخواست آتش بس واسطه کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: این را تنها دوستان انقلاب نمی گویند، دشمنان نیز به آن اذعان دارند؛ ایران تا اینجا پیروز میدان جنگ سخت است و توانسته چشم در چشم آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بایستد.

رئیس شورای قضایی استان قزوین با تأکید بر اینکه نباید میان آمریکای ترامپ و آمریکای دوره های دیگر تمایز قائل شویم، گفت: باطن آمریکا پلید است و امام راحل فرمودند همه عناصر آن به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی اند.

وی با بیان اینکه ترامپ چهره واقعی آمریکا را برملا کرد.گفت: گفت و گو با آمریکا چه پیش از جنگ رمضان، چه حین آن و چه پس از آن، تفاوتی ندارد؛ تجربه ثابت کرده که آنها به تعهدات خود پایبند نیستند و نباید فریب فضاسازی رسانه ای دشمن را خورد.

حضور مردم نقشه های نظامی و روانی دشمن را نقش بر آب کرد

مصطفوی نیا در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از حضور آگاهانه و پرشور مردم در خیابان ها، خاطرنشان کرد: این حضور، نقشه های نظامی و روانی دشمن را نقش بر آب کرد و نشان داد مردم فهیم و انقلابی با همه سلیقه ها و علایق گوناگون، یک دل و یک زبان پای آرمان های امامین انقلاب ایستاده اند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: نکته جالب توجه اینکه حتی برخی افرادی که در اغتشاشات نقش داشتند و دستگیر شدند، در این راهپیمایی ها شرکت کرده اند که این چرخش، نشانه هوشیاری و قدرت درک مردم است و نقشه های تبلیغاتی دشمن را بی اثر می کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین، مسوولیت دستگاه قضا در شرایط کنونی در قبال مردم را بسیار حایز اهمیت دانست و تأکید کرد: مدیران قضایی با جدیت بیشتر نسبت به نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه های اجرایی و اصناف اقدام کنند.

مصطفوی نیا با اشاره به اقدام های قضایی در برخورد با عوامل همکار با دشمن گفت: کسانی که در جریان اغتشاشات دی‌ماه و پس از آن در طول جنگ رمضان، با دشمن همکاری اطلاعاتی و تصویری داشته اند، طبق قانون اموالشان توقیف می شود؛ همانطور که پیشتر نیز برای عوامل ناآرامی ها چنین احکامی صادر شد.

وی تاکید کرد: تبلیغ علیه نظام و اهانت به ارزش ها مصداق همکاری با دشمن است و حتی فعالیت در شبکه های فارسی زبان خارجی نیز تحت رصد دستگاه قضایی قرار دارد.

مصطفوی نیا با بیان اینکه ما سلاح قدرتمندی به نام مردم داریم، گفت: پویش جانفدا نشان داد که مردم قدرتمندانه پای انقلاب ایستاده اند و امیدواریم با دعای امام زمان (عج)، روزهای شیرین تری در پیش باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مسوولان قضایی باید چنان عمل کنند که هیچ سودجویی جرأت تعرض به حقوق مردم و نظام را نداشته باشد، چرا که ما بی طرف نیستیم و نسبت به آینده انقلاب موضع داریم و از ارزش های آن دفاع می کنیم.