به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری صبح شنبه در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری استان اصفهان با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار کرد: در حالی که بسیاری از مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و اقتصادی و نیز رزمندگان در خطوط دفاعی کشور مشغول خدمت و ایثار هستند، گروهی محدود با انگیزه سودجویی تلاش میکنند با ایجاد اخلال در بازار، آرامش اقتصادی جامعه را برهم بزنند.
وی افزود: احتکار، گرانفروشی و رفتارهای غیرقانونی مشابه، مستقیماً معیشت مردم را هدف میگیرد. این افراد بدون توجه به فشارهایی که بر جامعه وارد میشود، تنها به منافع شخصی خود میاندیشند.
جعفری با بیان اینکه برهمزدن نظم اقتصادی کشور اقدامی در راستای اهداف دشمن است، تأکید کرد: کسی که قیمتها را بهصورت غیرقانونی افزایش میدهد یا در مسیر توزیع کالاهای اساسی وقفه ایجاد میکند، در حقیقت همان نقشی را ایفا میکند که دشمن در حوزه امنیت روانی و اقتصادی دنبال میکند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه با اشاره به سیاستهای اعلامشده از سوی رئیس قوه قضاییه گفت:دستگاه قضایی در کنار نهادهای نظارتی و سازمانهای متولی ایستاده و آماده است با هماهنگی کامل، عوامل اخلال در روند توزیع کالا و افزایش غیرقانونی قیمتها را شناسایی کرده و بدون اغماض با آنان برخورد کند.
به گفته وی، کارگروه تخصصی مرتبط در زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی با نظارت مستقیم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شده و با رصد مستمر بازار، پروندههای مربوط به جرایم اقتصادی را با جدیت پیگیری میکند.
نظر شما