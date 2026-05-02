دادستان شادگان: پایش تصویری در روستاهای شادگان اجرایی شود

رضا علی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر پیگیری میدانی مشکلات، اظهار کرد: چالش‌های اساسی این منطقه از جمله افت ولتاژ برق، افت فشار آب، تعریض جاده‌های روستایی و کمبود امکانات ورزشی شناسایی شده است.

وی افزود: با توجه به گذشت ۱۰ سال از اجرای طرح هادی و افزایش جمعیت، بازنگری در این طرح ضروری است.

دادستان شادگان با تاکید بر نقش نظارتی دستگاه قضا تصریح کرد: مدیران مربوطه باید نسبت به حل این معضلات پاسخگو باشند و دهیاران موظف هستند در صورت عدم پاسخگویی نهادها، مراتب را به دادستانی اطلاع دهند تا از طریق مراجع قانونی با مسئولان خاطی برخورد شود.

وی همچنین خواستار گسترش پایش تصویری و نصب دوربین‌های مداربسته در سطح روستاها برای پیشگیری از وقوع جرم شد و از دهیاران خواست با ارائه گزارش‌های مستند، همکاری مستمری با نیروهای امنیتی و انتظامی داشته باشند.

علی نسب بیان کرد: دهیاران نباید تنها منتظر اعتبارات دولتی بمانند، بلکه باید با جلب مشارکت‌های مردمی برای رفع مشکلات روستاها و ارتقای امنیت و رفاه مردم تلاش کنند.