به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک امروز در مراسم تجلیل از کارگران کارخانجات صنعتی اظهار کرد: کشور در دو ماه گذشته شرایط بسیار خاصی را پشت سر گذاشته و خسران زیادی، به‌ویژه شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان سرافراز نیروهای مسلح و مردم، به کشور وارد شده است. وی افزود: در روز نخست، دشمن صهیونیستی-آمریکایی که منفورترین کشورها هستند، در میناب فاجعه‌ای بی‌نظیر آفریدند، اما جهان و سازمان ملل که از یک سازمان باقدرت به سازمانی تماشاگر بی‌عمل تبدیل شده، واکنشی نشان نداد.

اتابک ادامه داد: ساعتی از جنگ نگذشته بود که پاسخ دندان‌شکن نیروهای مسلح کشور، رژیم صهیونیستی و کشورهایی که خاکشان را پایگاه آمریکا قرار داده بودند، آماج حملات قرار گرفت. او یادآور شد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت فرمانده کل قوا، عوامل خود را به خیابان‌ها گسیل کند، اما مردم به خونخواهی رهبر شهید، با متانت به خیابان‌ها آمدند، هم خونخواهی کردند، هم از ایران مراقبت نمودند و هم از نیروهای مسلح پشتیبانی کردند؛ به این ترتیب، عزت یک ملت رقم خورد.

وی با اطمینان گفت: این جنگ جایگاه ایران را بسیار رفیع کرده است. گرچه با از دست دادن بزرگانمان خسران بزرگی داشتیم، اما مطمئن باشید راهی که رهبر شهید ترسیم کردند، با رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای با همان قوت ادامه دارد.

اتابک با بیان اینکه انسجام ایجاد شده در این دوره در کشور بی‌نظیر است، گفت: از خودگذشتگی و همدلی که در این دوره شاهد بودیم را کمتر به یاد دارم؛ این وفاق، آینده روشنی را پیش روی ما قرار داده است.

وزیر صمت با اشاره به اینکه کشورها ایران را به دلیل مقاومت در جنگ ۱۲ روزه تحسین علنی می‌کردند، تصریح کرد: گشایش در دل سختی‌ها رخ می‌دهد. اطمینان داریم با وضعیتی که کشور در دنیا پیدا خواهد کرد، بسیاری از تحریم‌ها خودبه‌خود از بین می‌روند و ایران در جایگاه تحریم‌کننده قرار خواهد گرفت.

اتابک افزود: حضور مردم نشان از بالندگی و نشاط فزاینده است. برای کشور ظرفیت‌ها و شرایط روشنی پس از پایان این نبرد که قطعاً با پیروزی ما خاتمه خواهد یافت، متصور است.

وزیر صمت اظهار کرد: در این دوره، دولت به همت کارگران کار خود را انجام داد؛ اگر شما نبودید شاهد قفسه‌های خالی و کمبودهایی بودیم، اما به همت شما هیچ کالایی کم نیامد و حتی کالاهایی داشتیم که ۳.۵ تا ۴ برابر مصرفشان بالا رفت، ولی فعالان صنعتی جبران کردند و کمبود هیچ کالایی مشاهده نشد. حفظ تولید برای کشور مایه برکت است.

وی با بیان اینکه وظیفه ما حفظ و استمرار تولید است، گفت: همه اجزای دولت، از مالیات، بانک و بیمه گرفته تا سایر بخش‌ها، باید از تولید پشتیبانی کنند، زیرا قوام اقتصاد کشور را حفظ کرده و ستون فقرات اصلی آن را منسجم می‌کند.

اتابک ادامه داد: تقویت تولید، تقویت قدرت ملی کشور است و ما به‌عنوان دولت باید تمام تلاشمان را در پشتیبانی از کارگران و تولیدکنندگان به کار گیریم و آنان باید مورد حمایت تمام ارکان دولت قرار گیرند تا تولید دچار مشکل نشود و استمرار یابد.

وزیر صمت با اشاره به اینکه هر حرکت اقتصادی که با تولید همراه باشد، تداوم خواهد داشت، گفت: تولید با سایر فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است؛ نفس تولید، اقتصاد کشور را شکوفا می‌کند و هیچ ضرری برای هیچ قسمتی از جامعه ندارد. بنابراین، ما در وزارت صمت باید با تمام توان از تولید دفاع کنیم.

اتابک در پایان ابراز اطمینان کرد که با هدایت مقام معظم رهبری، ایستادگی نیروهای مسلح، اراده و همدلی مردم، و همت کارگران و تلاشگران عرصه تولید، ملت ایران از این آزمون بزرگ سرافراز بیرون خواهد آمد و پیروز این نبرد خواهد بود.