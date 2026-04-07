وزیر صمت: دشمن بازنده حمله به زیرساخت ها خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت صمت، نشست هماندیشی «سیدمحمد اتابک» وزیر صمت با فعالان صنفی، مدیران اتاق اصناف ایران و تهران، هیأت امنای بازار تهران، مدیران فروشگاههای زنجیرهای و مجموعههای تولیدی پیش از ظهر امروز برگزار شد.
در ابتدای این نشست، فعالان صنفی و اقتصادی ضمن تقدیر از اقدامات دولت چهاردهم و وزارت صمت در تأمین کالاهای اساسی و پُر بودن فروشگاههای سراسر کشور در ایام جنگ رمضان، به بیان دیدگاهها و مسائل صنفی پرداختند.
وزیر صمت در ادامه با تقدیر از مردم ایران که در این روزها میدان را خالی نکردند، و با تمجید از نیروهای مسلح که با قدرت از کشور دفاع میکنند، افزود: از ابتدای این جنگ تحمیلی تاکنون، اصناف، فروشگاههای زنجیرهای و تولیدکنندگان نیز لحظهای از تلاش دست نکشیدهاند تا بازار هیچ کمبودی را تجربه نکند و از همه آنها قدردانی میکنیم.
وی با اشاره به حضور مستمر کارکنان وزارت صمت در این ایام، اضافه کرد: هیچیک از معاونان و مدیران ما در وزارتخانه روز تعطیلی نداشتند و با تمام توان برای حل مشکلات موجود تلاش کردند. رئیسجمهور و معاون اول نیز به معنای واقعی پای کار بودند و باحضور در وزارت صمت و دریافت گزارش اقدامات تاکید کردند, خدمترسانی به مردم در این روزهای جنگ بدون وقفه ادامه یابد.
اتابک، درباره حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط خاطرنشان کرد: براساس مصوبه سال گذشته هیأت دولت و تأکید رئیسجمهور، تسهیلات این واحدها —بهویژه واحدهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی— خارج از نوبت پرداخت میشود تا روند تولید آنها متوقف نشود.
وی همچنین از اقدامات ویژه وزارتخانه برای حل مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی، دریافت مهلت برای پرداخت بیمه کارگران و تأمین مواد اولیه کارخانهها خبر داد و یادآور شد: ظرفیتهای کشور در تأمین کالاهای اساسی در وضعیت مناسبی است.
وزیر صمت ادامه داد: متأسفانه دشمن در این جنگ تحمیلی، حملات ناجوانمردانه و غیرقانونی علیه زیرساختها و مجموعههای تولیدی ایران انجام داد، اما یقین دارم که در نهایت آنان بازنده خواهند بود.
وی با اشاره به نقش همدلی مردم، ایستادگی نیروهای مسلح و عنایت الهی، تأکید کرد: ایران این دوران را نیز با سربلندی پشت سر خواهد گذاشت و در جایگاه بالای کشورهای قدرتمند قرار خواهد گرفت. وزارت صمت نیز از تمام ظرفیت خود برای رفع مشکلات تولیدکنندگان استفاده خواهد کرد.
