تامین ارز مواد اولیه تولید در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، محمد اتابک وزیر صمت در نشست شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان اظهار کرد: در این دولت تعداد ۱۳۲۵ واحد صنعتی بزرگ با سرمایه گذاری بالغ بر ۷۶۶ هزار میلیارد تومان افتتاح شد که به غیر از احیای واحدها و طرحهای داخل شهرک های صنعتی است.

فولاد در مسیر خودکفایی

اتابک یادآورشد: در سال‌های گذشته صنعت فولاد کشور به واردات الکترود گرافیتی وابسته بود، اما اکنون با اتکا به دانش بومی و توان نخبگان صنعتی و تولید این محصول، مسیر خودکفایی در این حوزه هموار شده است.

اتابک تصریح کرد: صنعت فولاد از شاخص‌های اصلی توسعه‌ یافتگی کشورها به شمار می‌رود و هیچ مسیر رشد و تحول صنعتی بدون تأمین پایدار فولاد قابل تصور نیست و امروز در ردیف ۸ کشور تولیدکننده محصول« الکترود گرافیتی» هستیم.

وزیر صمت گفت: دولت با انبوهی از ناترازیها مواجه بود که میراث گذشته بود و هر سال شاهد ۷ تا ۱۰ درصد افزایش مصرف و ۳ درصد افزایش تولید برق بودیم که با تلاش های انجام شده و تاکید ویژه رئیس جمهور در حوزه توسعه انرژی های تجدیدپذیر و خورشیدی امروز یک ماه دیرتر قطع برق داشتیم و سال آینده این وضعیت به طور محسوسی بهبود خواهد یافت و امیدواریم قطعی نداشته باشیم.

اتابک گفت: از سوی صنعتگران هم بیش از ۴۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی وارد مدار شد که بخشی از نیازها تامین شد.

تامین ارز مواد اولیه در اولویت

وی یادآورشد: با توجه به این که با کمبودهای زیادی از جمله ارز در کشور مواجهیم لذا اولویت بندی کردیم تا ابتدا سهمیه ارز برای تامین مواد اولیه تولید اختصاص داده شود و سپس واحدهایی که ماشین آلات تولید را نصب کرده و فقط بخش آخر باقیمانده نیز می توانند از این اولویت برخوردار شوند اما در نهایت یک ویرایش دیگری از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که نباید می شد و موجب چالش شد. در حالی که ارز متعلق به صادرکننده است و نباید کمتر خریداری شود هرچند صنعتگر هم می پذیرد که بانک مرکزی مسئول ارز کشور است و باید از امور مطلع باشد.

وزیر صمت گفت: این که خرید ارز از صنعتگر پایین تر از بازار باشد حتما مشکل ساز و دخالت در قوانین تجاری است و برای اصلاح سیاست های ارزی مقرر شد از تالاری که ارز به صادرکننده پرداخت می شود از همان تالار خریداری شود تا صف کوتاه شده و ارز به ثبات برسد چون ارزی که توسط صنایع سنگین وارد کشور می شود می تواند جوابگو باشد.

تسهیلات ۴۰ همتی برای دو خودروساز

اتابک بیان کرد: امسال ارز بیشتری به خودروسازان اختصاص یافت و ۲۰ همت برای ایران خودرو و ۲۰ همت برای سایپا از بانک مرکزی مصوب شد که بایستی برای پرداخت بدهی به قطعه سازان هزینه کنند که تولیدکنندگان قزوین هم می توانند پیگیر باشند تا کار تسریع شود.

پیمان اوراسیا با جمعیت ۲۸۵ میلیون نفری

وی اضافه کرد: با پیمان اوراسیا با یک جمعیت ۲۸۵ میلیون نفری کشورهای ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه که عضو هستند تعرفه های کالایی صفر یا کاهش می یابد که در این راستا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ۸۷ درصد تعرفه کالایی صفر شد که پاکستان و ازبکستان نیز را شامل می شود.

حمایت مالیاتی از واحدهای آسیب‌دیده

اتابک اظهار کرد: در خصوص بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای صنعتگران حدود ۸۵ فقره پرداختی داشتیم که مقداری هم به صورت برات اعتباری و الکترونیک در حال توزیع است و تسهیلات اضافی هم پیش بینی خواهد شد و برای بازگشت ارز یک کارگروه مشترک ایجاد می شود تا مشکلات صادرکنندگان قزوین را پیگیری کند.

وزیر صمت افزود: به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم تا تولیدکنندگانی که در پرداخت مالیات و زیرساخت مشکلاتی دارند در اولویت قرار گرفته و بدهی خود را با تاخیر پرداخت کنند و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها نیز این اختیار را دارند که مصوبه لازم را با هماهنگی تهران صادر کنند.

تغییر سیاست ها ارزی ضروری است

وزیر صمت در ادامه گفت: دخالت سیاست های ارزی در سیاست های تجاری موجب چالش شده و باید این مسئولیت از بانک مرکزی خارج شود تا این وضعیت را بهبود بخشیم.

اتابک یادآورشد: اتکا به شرکت های دانش بنیان و استفاده از فنآوری های روز از دیگر رویکردهای وزارتخانه است که در این راستا استان قزوین با داشتن واحدهای دانشگاهی، آموزشی و علمی می تواند در اجرای طرح توسعه شرکت های دانش بنیان هم پیشتاز باشد.