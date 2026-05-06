به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اطلاعیهای از کسب و کارها خواست که اگر در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه دچار آسیب شدهاند، در سامانه امداد تجار که توسط اتاق تهران راه اندازی شده است، ثبت نام کنند. تا صدای شما را به دولت و سیاستگذاران منعکس کند.
بنابراین، چنانچه خسارتی از این جنگ متحمل شدهاید یا با چالشهای جدی مواجه هستید، بهترین زمان برای ثبت و گزارشدهی آن است. هر اطلاعاتی که در سامانه «امداد تجار» وارد شود یک داده اثرگذار در تصمیمسازی است و هر مشارکت، یک گام به سمت دریافت حمایتهای هدفمند خواهد بود.
موفقیت این طرح، به طور مستقیم به همراهی فعالان اقتصادی وابسته است. هرچه مشارکت گستردهتر و اطلاعات ثبتشده دقیقتر باشد، سرعت و اثربخشی اقدامات حمایتی نیز افزایش خواهد یافت.
فعالان اقتصادی برای ثبت اطلاعات، وارد سامانه «امداد تجار» شوند.
سرویس «امداد تجار» با هدف گردآوری اطلاعات دقیق از خسارتهای واردشده به کسبوکارها توسط اتاق بازرگانی تهران راه اندازی شده است. دادههای جمعآوریشده در این سامانه، مبنای ساماندهی، اولویتبندی و تخصیص بهموقع خدمات حمایتی به کسبوکارهای آسیبدیده خواهد بود.
دادههای تجمیعشده در این سامانه، نقش مهمی در تدوین پیشنهادات سیاستی و طراحی بستههای حمایتی از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخشخصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مدیران استانی ایفا میکند و امکان تطبیق بیشتر تصمیمات حمایتی با واقعیتهای محیط کسبوکار را فراهم میسازد. بخش قابل توجهی از مصوبات حمایتی که در زمان جنگ و پساز آن وضع شد، نتیجه همین تعاملات و فرآیندهای گفتوگومحور بوده است.
