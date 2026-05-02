به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، روح الله قاسمیان با اشاره به سنت دیرینه این بانک در قدردانی از هموطنان نیکاندیش اظهار کرد: بانک مسکن به پاس همراهی مشتریانی که با سپردهگذاری در حسابهای قرضالحسنه، نقشی کلیدی در پیشبرد امور عامالمنفعه و توسعه اجتماعی ایفا میکنند، چهل و ششمین دوره قرعهکشی خود را آغاز کرده است.
شرایط و مهلت حضور در قرعهکشی بزرگ بانک مسکن
رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن درباره شرایط شرکت در این دوره از قرعهکشی تصریح کرد: سپردهگذاران تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا با افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خود به حداقل یک میلیون ریال، در این رویداد بزرگ شرکت کنند. شرط لازم برای حضور در قرعهکشی، حفظ حداقل موجودی (۱۰۰ هزار تومان) برای مدت ۹۰ روز متوالی و همچنین در روز قرعهکشی است.
قاسمیان افزود: نکته حائز اهمیت در این دوره، سیستم امتیازدهی است، به طوری که به ازای هر یک میلیون ریال موجودی در هر روز، یک امتیاز به صاحب حساب تعلق میگیرد که شانس برنده شدن را افزایش میدهد.
جوایز ارزنده این دوره از قرعهکشی
رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن در تشریح جوایز چهل و ششمین دوره گفت: جوایز نفیس این مرحله شامل ۶۰۰ کمکهزینه خرید یا نوسازی واحد مسکونی (هر کدام به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال) و ۳۰۰ کمکهزینه خرید وسایل نقلیه دوستدار محیطزیست از جمله موتورسیکلت برقی و دوچرخه (هر کدام به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال) است.
وی در ادامه افزود: اهدای ۳۰۰ کمکهزینه خرید لوازم خانگی ایرانی و صنایع دستی به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال، ۱۲هزار جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی و صدها هزار فقره جایزه نقدی دیگر، بخش دیگری از هدایای بانک مسکن به مشتریان خیراندیش خواهد بود.
مسئولیت اجتماعی و مصارف عامالمنفعه
قاسمیان با تاکید بر اهمیت معنوی این سپردهها خاطرنشان کرد: بانک مسکن منابع حاصل از حسابهای قرضالحسنه را در مسیر ارتقای رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیبپذیر به کار میگیرد. این منابع در حوزههایی نظیر تسهیل ازدواج جوانان، اشتغالزایی، بهداشت و درمان، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و کمک به آسیبدیدگان حوادث طبیعی صرف میشود.
وی در پایان، این رویکرد را فراتر از مسئولیت اجتماعی و گامی ماندگار در راستای تحقق عدالت اجتماعی دانست و از عموم هموطنان دعوت کرد تا با مشارکت در این طرح، علاوه بر بهرهمندی از اجر معنوی، شانس خود را برای دریافت جوایز ارزنده بانک مسکن امتحان کنند.بانک مسکن پیش از این نیز با برگزاری چهل و پنج دوره قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه پسانداز، علاوه بر قدردانی از مشتریان نیکوکار، در ترویج فرهنگ قرضالحسنه سهیم بوده است.
نظر شما