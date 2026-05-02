به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با صدور پیامی درگذشت محمودرضا بهمن‌پور، مدیر نشر نظر و از فعالان تاثیرگذار حوزه فرهنگ و هنر را تسلیت گفت و فقدان او را ضایعه‌ای برای جامعه فرهنگ و هنر ایران دانست.

در متن پیام تسلیت معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است؛

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت زنده‌یاد محمودرضا بهمن‌پور، مدیر نشر نظر، یادآور نقش آرام اما عمیق کسانی است که بی‌هیاهو در شکل‌گیری حافظه فرهنگی یک جامعه اثر می‌گذارند.

کارنامه او نشان می‌دهد چگونه انتخاب‌های دقیق و مداوم در عرصه کتاب می‌تواند بر سلیقه و فهم هنری یک نسل اثر بگذارد؛ تأثیری که اغلب بی‌صدا شکل می‌گیرد؛ اما در گذر زمان در کلاس‌ها، گالری‌ها و ذهن مخاطبان هنر قابل ردگیری است.

سال‌های طولانی مبارزه او با بیماری نیز، روایتگر نوعی پایداری در زیست فرهنگی او بود؛ زیستی که در آن انسان حتی در دشوارترین لحظات نیز، از افزودن بر سرمایه فکری و هنری جامعه بازنمی‌ایستد.

اینجانب درگذشت این فعال فرهنگی را به خانواده محترم ایشان، صنعت نشر ایران، همکاران، دوستانش و جامعه فرهنگ و هنر کشور تسلیت می‌گویم و برای آن مرحوم رحمت و آرامش الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو دارم.