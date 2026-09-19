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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

نظارت دقیق دامپزشکی دلیجان بر جوجه‌ریزی یک میلیون قطعه طیور

نظارت دقیق دامپزشکی دلیجان بر جوجه‌ریزی یک میلیون قطعه طیور

دلیجان- رئیس اداره دامپزشکی دلیجان گفت: در راستای تقویت زنجیره تولید طیور در این شهرستان، نظارت بر جوجه‌ریزی یک میلیون قطعه و واکسیناسیون گسترده دام‌ها انجام شد.

اسماعیل عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون اداره دامپزشکی شهرستان دلیجان، مبارزه با بیماری های دام و طیور، نظارت های بهداشتی و آموزش بهره برداران توسط واحد های فنی و تخصصی را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی این اداره گفت: در این بازه زمانی تعداد ۲۵۰ مورد بازدید بهداشتی توسط واحد نظارت از مراکز عرضه فراورده خام دامی و رستوران ها و کبابی ها انجام شده که در این جریان مقادیر قابل توجهی فرآورده غیر بهداشتی و فاقد شرایط ارگانولپتیکی شناسایی و ضبط شد.

رئیس اداره دامپزشکی دلیجان با اشاره دیگر به اقدامات نظارتی این اداره گفت: در این مدت تعداد 60مورد بازدید توسط کارشناسان این اداره از کشتارگاه دام و طیور این شهرستان به منظور بررسی فرآیند بهداشتی استحصال و بسته بندی و خروج گوشت به بازار مصرفی انجام گرفته است.

عباسی افزود: در این بازه زمانی یک میلیون و ۱۰۵ هزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری سطح شهرستان دلیجان با نظارت این اداره انجام شده که این مقدار شامل گوشتی، تخم گذار، بوقلمون گوشتی و پولت تخمگذار است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با بیماری‌های دامی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۸۰ هزار رأس دام سبک و چهار هزار و ۵۰۰ رأس دام سنگین در روستاهای شهرستان علیه بیماری‌های دامی و بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام واکسینه شده‌اند.

رئیس اداره دامپزشکی دلیجان تاکید کرد: تمام اقدامات به صورت رایگان و تخصصی انجام شده و به منظور حفظ سلامت جمعیت دام ،کمک به اقتصاد دامداران و جلوگیری از اپیدمی بیماریهای دامی و انسانی به صورت پیوسته تداوم دارد.

عباسی تشکیل ۲۱ پرونده قضایی به منظور رسیدگی به تخلفات واحد های تحت نظارت و برگزاری بیش از ۱۰ مورد کلاس آموزشی ترویجی در مناطق روستایی را از دیگر اقدامات دامپزشکی شهرستان دلیجان در سال جاری خواند.

کد مطلب 6951551

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