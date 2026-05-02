پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس آئین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد محدودی از دانشجویان واجد شرایط مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه‌های کشور را برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ بدون شرکت در آزمون ورودی در مقطع دکتری پذیرش می‌نماید.

متقاضیان واجد شرایط پذیرش می توانند در بازه زمانی ۱۰ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه https://autportal.aut.ac.ir/ نسبت به انجام فرایند ثبت‌نام اینترنتی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است، شرایط آیین نامه پذیرش در سایت اداره استعدادهای درخشان و المپیادها به آدرس https://gto.aut.ac.ir/content/۲۸۵۷۵/ موجود است.