  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعداد محدودی از دانشجویان واجد شرایط مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه‌های کشور را برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ بدون شرکت در آزمون در مقطع دکتری می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس آئین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد محدودی از دانشجویان واجد شرایط مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه‌های کشور را برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ بدون شرکت در آزمون ورودی در مقطع دکتری پذیرش می‌نماید.

متقاضیان واجد شرایط پذیرش می توانند در بازه زمانی ۱۰ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه https://autportal.aut.ac.ir/ نسبت به انجام فرایند ثبت‌نام اینترنتی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است، شرایط آیین نامه پذیرش در سایت اداره استعدادهای درخشان و المپیادها به آدرس https://gto.aut.ac.ir/content/۲۸۵۷۵/ موجود است.

کد مطلب 6817438
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها