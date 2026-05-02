دستگیری متجاوزان به عرصه محوطه تاریخی و فرهنگی در ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسنپور در سخنانی، اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر تخریب و حفاری در یکی از محوطههای ارزشمند تاریخی و فرهنگی شهرستان ازنا، با اقدام بهموقع مدیر اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این شهرستان با همکاری پرسنل فرماندهی انتظامی و همچنین هماهنگی با مقام قضایی، سودجویان و متجاوزان به میراثفرهنگی در حین تخریب و حفاری دستگیر و یک دستگاه لودر با دستور مقام قضایی توقیف شد.
وی افزود: دراینرابطه پرونده قضایی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، با قدردانی از همکاری مأموران انتظامی، دادگستری و مدیر میراثفرهنگی شهرستان ازنا تأکید کرد، صیانت از میراثفرهنگی وظیفهای همگانی است و با هرگونه حفاری غیرمجاز، تخریب و تعرض به آثار تاریخی با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
