به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح افزایش تولید در دامداری‌های روستایی و عشایری و باهدف افزایش تولید گوشت قرمز، ارتقای سطح معیشت دامداران روستایی و عشایری و افزایش بهره‌وری، طی هماهنگی‌های صورت‌گرفته با بانک کشاورزی، پرداخت مرحله اول این تسهیلات به مبلغ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری تحت پوشش طرح آغاز شده است.

وی افزود: در این مرحله با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تعداد ۸۱۵ دامدار واجد شرایط طرح در سطح استان شناسایی و برای دریافت تسهیلات به مدیریت شعب بانک کشاورزی استان معرفی شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه، طرح ملی افزایش تولید در دامداری‌های روستایی و عشایری در لرستان به همراه پنج استان دیگر به‌عنوان پایلوت در حال اجرا است، افزود: در لرستان ۱۹۴ روستا، ۱۰ هزار بهره‌بردار و ۴۵۰ هزار رأس دام تحت پوشش طرح قرار خواهند گرفت و از مزایای متعددی شامل تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، سموم و داروهای ضد انگل، واکسیناسیون رایگان و اقلام ضدعفونی و پیشگیری بهره‌مند خواهند شد.