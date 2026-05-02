۱.۸ میلیارد قطعه طیور تحت پوشش بیمه است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی بر نقش راهبردی بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک و تحکیم امنیت غذایی کشور تأکید کرد و گفت: سال ۱۴۰۴، گسترش چتر حمایتی به بیش از ۱.۸ میلیارد قطعه طیور از سوی صندوق بیمه کشاورزی رسید و تمامی زنجیره ارزش طیور از تولید نیمچه‌گوشتی و تخم‌گذار تجارتی تا گله‌های مادر و اجداد و گونه‌های بوقلمون و شترمرغ را در بر گرفت.

وی با تأکید بر تعهد مالی صندوق در جبران خسارات، افزود: در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۳۳۰۵ میلیارد ریال خسارت به بیمه‌شدگان زیربخش طیور پرداخت شد. بخش عمده‌ای از این منابع (بیش از ۲۵۸۰ میلیارد ریال) به نیمچه‌گوشتی اختصاص یافت. همچنین، مبالغ قابل توجهی به گله‌های طیور تخمگذار و مادر گوشتی پرداخت شد تا از تداوم چرخه تولید اطمینان حاصل شود.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی بیان کرد: بر پایه ماده واحده قانون بیمه کشاورزی و تبصره ۸ الحاقی آن، تمامی تولیدکنندگان طیور در سطوح مختلف شامل لاین، اجداد، مادر، گوشتی و تخمگذار ملزم به تأمین پوشش بیمه‌ای جوجه‌های یک‌روزه خود از مبادی تولید هستند.

وی تاکید کرد: بر اساس این قانون، پوشش بیمه‌ای مذکور که از طریق «صندوق بیمه کشاورزی» ارائه می‌شود، طیف گسترده‌ای از مخاطرات از جمله سوانح طبیعی، حوادث قهری، امراض واگیر حیوانی (عمومی و قرنطینه‌ای) و حذف کانون‌های آلوده با اعلام رسمی از سوی سازمان دامپزشکی کشور را در برمی‌گیرد و این موضوع بیمه‌ای در دو سطح طراحی شده است: «بیمه پایه» که پوشش حوادث طبیعی و کانون‌های آلوده را بر عهده دارد، و «بیمه تکمیلی» که جهت جبران تلفات ناشی از بیماری‌های شایع و پرخطر تدوین شده است. جهت تسهیل در فرآیند اجرایی، صدور بیمه‌نامه‌ها در مبادی تولید و توسط تولیدکنندگان جوجه یکروزه انجام خواهد شد که نیازی به حضور مستقیم بیمه‌گذار نخواهد داشت.

باباخانی تشریح کرد: در این طرح حمایتی، صندوق بیمه کشاورزی متعهد به پرداخت میانگین ۸۰ درصد ارزش طیور است و دولت نیز با هدف حمایت از تولیدکنندگان، میانگین ۶۰ درصد از کل حق‌بیمه را به صورت یارانه پوشش می‌دهد.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی تاکید کرد: ما متعهدیم که با عملکردی شفاف و پرداخت دقیق و سریع خسارت، آرامش خاطر را به تولیدکنندگان بازگردانیم. آمار موجود، گواهی بر عملکرد مؤثر و حمایت قاطع صندوق در حفظ امنیت غذایی و پایداری تولید است.