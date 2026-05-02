به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت روز ۱۲ اردیبهشت، روز معلم و گرامیداشت نام و یاد استاد شهید مرتضی مطهری اظهار کرد: آنچه امروز در مسیر پیشرفت ایران عزیز تجلی یافته، مرهون نگاه ژرف‌اندیش معلمان بزرگ مکتب انقلاب اسلامی، امام خمینی عزیزمان، رهبر شهیدمان و استاد شهید مطهری و ادامه راه روشنی است که برای فرزندان این آب و خاک به یادگار و میراث گذاشته‌اند؛ درس‌هایی که در طول ۵۰ سال اخیر استقلال، عزت، عزم و اراده برای ساختن ایران مقاوم، قوی، سربلند و سرفراز را در جان و روح ملت ما نهادینه کرده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سیاستمدار دانشمند، شهید علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، افزود: این شهید بزرگوار نیز که عمری را در محضر علما به وِیژه استاد مطهری تلمذ کرده بود، خود معلمی نمونه‌ و شایسته از ثمره مکتب انقلاب اسلامی است، فرهیختگی، اخلاق و متانت، عشق به اسلام و ایران، مدیریت و سیاست، ولایت‌پذیری و شهادت‌طلبی، از ویژگی‌های برجسته این دانشمند وارسته بود که او را در تراز یک معلم نستوه در ساحت مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار داد.

وزیر جهاد کشاورزی توجه به دانش، آموزش و پژوهش به عنوان تاکیدات همیشگی امامین انقلاب را، رهیافتی ممتاز برای پیشرفت و ساختن آینده ایران بیان کرد و گفت: بخش کشاورزی به پشتوانه انتقال دانش بومی، علم‌آموزی، دانش‌اندوزی و توسعه فناوری در چهار دهه اخیر، پشتوانه‌ای مستحکم برای امنیت غذایی کشور فراهم ساخته است؛ پژوهشگران، محققان، مروجان و اساتید در مجموعه پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها به ویژه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج (تات)، مسیری را پیش روی صنعت کشاورزی ایران قرار داده‌اند که نتایج ملموس آن به‌زودی بخش‌ها و زیربخش‌های کشاورزی ایران را سرآمد منطقه و جهان خواهد کرد.

وی به دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در صنعت کشاورزی کشور در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: پیشرفتی که امروز در بخش‌های مختلف کشاورزی شاهد هستیم، نشان از حرکت شتابان به سوی دانش‌بنیان شدن حوزه امنیت غذایی و بهره‌مندی از علم و فناوری‌های نوین برای تقویت تاب‌آوری و پایداری امنیت غذایی در کشور است که لازم است از یکایک محققان و مروجان و پژوهشگران این عرصه تشکر کنم.

نوری‌قزلجه با تبریک روز معلم به همه اساتید و معلمان، بویژه مدرسان و پژوهشگران بخش کشاورزی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، تحقیقی و آموزشی در سراسر کشور، تاکید کرد: امنیت غذایی پایدار و استقلال کشاورزی در گام نخست مرهون پایه‌ریزی بنیان‌های علمی در بخش کشاورزی است، دستاوردهای علمی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها تا مزارع و صنایع و بازارها، علاوه بر تامین امنیت پایدار و گسترش رفاه عمومی در جامعه، تضمین‌کننده مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد اکنون و آینده ایران اسلامی است.