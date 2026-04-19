دولت ۵۰ درصد قیمت گندم را هنگام تحویل بپردازد

به گزارش خبرنگار مهر، برداشت گندم در مناطق جنوبی و گرمسیری کشور آغاز شده است. بنا بر گفته عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با توجه به بارش‌ها حدود ۱۴ میلیون تن گندم از گندمزارها برداشت شود.

بنا بر مصوبه این شورا، قیمت هر کیلوگرم گندم که تحویل دولت شود ۲۹.۵۰۰ تومان به اضافه ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل و نیز پرداخت ۶۲۵ هزار تومان حق بیمه سهم کشاورز از سوی دولت، قیمت‌گذاری شده و به این ترتیب، قیمت نهایی گندم مبلغ ۵۰.۱۲۵ هزار تومان می‌شود. اما در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران همچون سال‌های قبل نگرانی‌هایی وجود دارد.

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: همه ساله یکی از دغدغه‌ها در حوزه گندم این بود که گندم از چرخه خرید تضمینی و تحویل به دولت خارج شود و سر از بازار سوداگری در آورد.

این مسئول صنفی اظهار کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات ممکن است باعث شود تا سوداگری در این بازار با توجه به افزایش چند برابری نرخ نهاده‌های دامی گرم شود. عموما واسطه‌ها با پیشنهاد پرداخت نقدی، گندم‌کاران را که کشاورزان معیشتی هستند را ملزم به فروش محصولات خود کنند. به عنوان مثال، با پرداخت ۴۸ هزار تومان نقدی به ازای هر کیلوگرم گندم، آن را با قیمت بالای ۵۰ هزار تومان به نرخ پایین‌تر خریداری و با قیمت بالاتر به دامداران می‌فروشند.

ایمانی تاکید کرد: بنابراین، ضروری است با تامین اعتبار مالی و پرداخت ۵۰ درصد قیمت محصول در ابتدای امر، باقی پول کشاورز نیز طی ۳ روز واریز شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در پایان تصریح کرد: تاکید بنیاد ملی گندم‌کاران این است که گندم در چرخه خرید تضمینی و در اختیار دولت قرار گیرد تا آرد مورد نیاز نانوایی‌ها و کارخانجات صنعتی در داخل تامین باشد.