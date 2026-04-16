جبران خسارات ناشی از سیل در حال پیگیری و انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر از صندوق بیمه کشاورزی، در پی بارش‌های سنگین اخیر در فروردین ماه ۱۴۰۵ که منجر به وقوع سیل و طوفان در نقاط مختلف کشور شد، مقامات صندوق بیمه کشاورزی به‌صورت میدانی به بررسی وضعیت تولیدکنندگان و بیمه‌گذاران خسارت دیده در استان‌های خوزستان، گلستان و مازندران پرداختند.

این بازدیدها با حضور قائم‌مقام صندوق و تیم‌های فنی و کارشناسی انجام شد.

در این بازدیدهای میدانی، مزارع، باغات و واحدهای دامداری آسیب‌دیده تحت پوشش بیمه با دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این خصوص فهرست بیمه‌گذاران تحت پوشش در هر استان تهیه و با نهادهای محلی هماهنگی شده و مسیرهای بازدید به‌صورت دقیق برنامه‌ریزی گردید.

همچنین بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی به‌همراه تیم‌های فنی و کارشناسی به بازدید از اراضی و مزارع آسیب‌دیده پرداخت. در هر محل، تصاویر، فیلم‌ها و داده‌های مربوط به خسارت ثبت شد. با استفاده از فن آوریها و بر اساس شیوه نامه ها و استانداردهای بیمه کشاورزی، میزان خسارت‌ها توسط کارشناسان فنی ارزیابی و در سامانه های مربوطه ثبت شد.

طی بازدیدهایی که در فروردین ماه ۱۴۰۵ صورت گرفت، قائم‌مقام صندوق با مدیران ملی و استانی از جمله نمایندگان مجلس، استانداری، سازمان جهاد کشاورزی و سایر مسئولان نهادهای محلی مرتبط ، جلسات راهبردی و تخصصی برگزار کرد تا روند پرداخت غرامت، زمان‌بندی و روش‌های پیگیری نهایی شود.

نتایج ارزیابی اولیه و زمان‌بندی پرداخت غرامت به کشاورزان و دامداران به زودی از طریق مراجع ذیربط اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ در صورت نیاز به تکمیل مدارک، تیم پشتیبانی و فنی بیمه کشاورزی آماده یاری به مردم و مسئولان مناطق خسارت دیده است.

باباخانی تأکید کرد: سرعت و دقت در برآورد خسارت و پرداخت غرامت اولین اولویت ما در صندوق بیمه کشاورزی است؛ هدف ما اطمینان از بازگشت توان تولیدی کشاورزان و دامداران به سطح پیش از وقوع خسارت و فراهم کردن زمینه های پایداری تولید است.

وی در ادامه افزود: صندوق بیمه کشاورزی تمام توان خود را برای هماهنگی مستمر با نهادهای ذی‌نفع، ارائه خدمات مستمر به بهره‌برداران و تسهیل فرآیند پرداخت غرامت به کار می‌گیرد.

باباخانی در پایان ضمن قدردانی از همراهی دستگاه های اجرایی ملی و استانی از تمامی بیمه‌گذاران خسارت دیده درخواست کرد تا با همکاری و تعامل بیشتر، روند جبران خسارات را تسریع کنند.